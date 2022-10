Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 19 ottobre, nella provincia di Lecce. Una mamma e sua figlia di 56 e 27 anni, purtroppo hanno perso la vita praticamente sul colpo. I medici intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che costatare il loro decesso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica. Anche se tutto fa pensare ad una manovra azzardata della donna al volante.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 19 ottobre. Precisamente lungo la Strada Statale 36 all’altezza di Dervio, a Lecco, in direzione di Sondrio.

Si chiamavano Aida Sene e Maimouna Lueve, residenti a Garlate, ma con origini senegalesi. Le due erano a bordo della loro Dacia.

Quando all’improvviso, per motivi ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, forse a causa di una manovra azzardata in galleria, si sono scontrate frontalmente contro un’Audi, che procedeva nel senso di marcia corretto.

Lo scontro è stato fatale per le donne ed infatti, i sanitari intervenuti non hanno potuto fare altro che constatare il loro decesso. Purtroppo entrambe hanno perso la vita sul colpo.

Mamma e figlia decedute nello scontro: le condizioni dell’uomo

Alla guida dell’altro veicolo c’era un uomo di 47 anni, che per fortuna ha riportato contusioni lievi. Si trova ricoverato in ospedale, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Gli agenti arrivati sul posto, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per capire la dinamica. Inoltre, hanno anche dovuto chiedere l’intervento del Vigili del Fuoco, per cercare di liberare i corpi delle donne dalle lamiere del loro veicolo.

Dal racconto dell’unico sopravvissuto al sinistro, sembrerebbe che lui si sia trovato davanti l’auto e non sia riuscito ad evitare lo scontro. Ora saranno solo i rilievi a dare ulteriori risposte su quanto successo.