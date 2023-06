Incidente in autostrada per una famiglia, Frankie Hough è morta: era incinta, gravi i due figli ed il nipotino

Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella giornata di sabato 13 maggio, nella provincia di Machester. Ad avere la peggio una giovane mamma incinta, chiamata Frankie Hough che purtroppo è deceduta poche ore dopo il suo ricovero in ospedale.

I due figli Tommy di 9 anni ed il piccolo Rocky di 2 anni, sono ricoverati in ospedale, in condizioni davvero gravi. Con loro c’era anche il cuginetto di 4 anni Tobias.

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di sabato 13 maggio. Precisamente lungo l’autostrada M66, che si trova nella città di Manchester, in Inghilterra. Per tutti loro sembrava essere una giornata come le altre, non era accaduto nulla di insolito.

La giovane madre era uscita per portare i suoi 3 bambini a giocare. Erano in macchina e molto probabilmente erano quasi arrivati a destinazione. Quando all’improvviso è avvenuto l’impensabile.

Un ragazzo chiamato Adil Iqbal, a causa della sua alta velocità, si è scontrato contro l’auto con a bordo la famigliola. L’impatto è apparso sin da subito gravissimo.

I passanti per questo motivo, hanno deciso di chiedere il tempestivo intervento dei medici e di tutti gli agenti, per mettere la strada in sicurezza e per aiutare le persone coinvolte nel grave sinistro.

Il decesso di Frankie Hough e le condizioni dei tre bambini

Il marito della giovane donna, dal racconto della sua migliore amica, è rimasto sempre al suo capezzale. Frankie era a 18 settimane di gravidanza. Tuttavia, i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita.

Purtroppo è deceduta, pochi giorni dopo il suo arrivo in ospedale. Il figlio Tommy ed il nipote Tobias ora sono in coma indotto e le loro condizioni sono ancora molto gravi. Un’amica della donna, ha scelto di avviare una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe, per cercare di aiutare nelle spese.

Gli agenti inoltre, hanno deciso di arrestare il ragazzo che era alla guida dell’altro veicolo. Il reato per lui contestato è quello di delitto stradale.