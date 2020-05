Frosinone, bambino di 2 anni si rovescia addosso una pentola d’acqua bollente Frosinone, bambino di 2 anni si è rovesciato addosso una pentola d'acqua bollente: trasportato con l'elisoccorso al Centro grandi ustionati di Roma

La vicenda è accaduta a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, intorno all’ora di cena dello scorso 23 maggio. Un bambino di 2 anni si è rovesciato addosso una pentola di acqua bollente ed è stato trasportato con immediata urgenza, con l’elisoccorso, al Centro grandi ustionati di Roma. Secondo le notizie rese note, il bambino non è in gravi condizioni.

Dovrà rimanere ricoverato all’interno della struttura ospedaliera per almeno una settimana, dopo la quale dovrebbe rimettersi.

La fortuna ha voluto che il bambino riportasse soltanto ustioni superficiali.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente e come abbia fatto a rovesciarsi addosso la pentola d’acqua bollente. I genitori sotto shock, quando si sono resi conto di ciò che era accaduto, hanno immediatamente chiamato l’ambulanza.

L’arrivo dei soccorritori è stato tempestivo e il bambino è stato trasportato in ospedale con elisoccorso. Prima allo Spallanzani di Frosinone e poi si è deciso di trasferirlo al Centro grandi ustionati di Roma.

I genitori hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, quando è stato comunicato loro, che il bambino stava bene e che le ferite riportate non erano gravi. La vicenda però sarebbe potuta finire in tragedia.

Soltanto pochi giorni fa, a Rivarolo, in provincia di Torino, anche un altro bambino di 8 anni di origini cinesi, è finito in ospedale, dopo essersi rovesciato addosso una pentola d’acqua bollente. È accaduto lo scorso 21 Maggio, sempre verso ora di cena.

Il bambino ha riportato ustioni sul torace e sulle gambe e anche in questo caso, per fortuna, le sue condizioni non sono gravi. A chiamare i soccorsi, sono stati i genitori, quando si sono resi conto di ciò che era successo. Il piccolo, di origini cinesi, è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Regina Margherita di Torino.