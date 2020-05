Frosinone, bimbo di 11 anni ustionato mentre gioca in casa Frosinone, bimbo si ustiona mentre gioca in casa: è grave

Un evento terribile è avvenuto nella giornata di ieri, giovedì trenta aprile. Un bimbo di undici anni ha riportato delle ustioni gravi, su alcune parti del suo corpo, mentre stava giocando in casa. Sono stati allertati subito i soccorsi, ma per il momento, le sue condizioni restano molto gravi.

Una vicenda drammatica, che ha sconvolto tutta la famiglia. La madre, quando si è resa conto dell’accaduto, ha cercato di fare il possibile per spegnere le fiamme e per aiutare il figlio.

In base alle informazioni emerse nelle ultime ore, il fatto è avvenuto a Vallecorsa, un piccolo comune in provincia di Frosinone. Il piccolo era in casa e stava giocando, proprio come tutti gli altri giorni.

Quando all’improvviso, si è avvicinato al camino acceso, che scoppiettava e per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine che stanno indagando sulla vicenda, il suo pigiama ha preso fuoco.

La madre, appena si è resa conto di ciò che stava accadendo, ha fatto il possibile per riuscire a spegnere le fiamme e per riuscire a sfilargli in fretta tutti gli indumenti.

E’ stato chiesto l’intervento urgente dei soccorsi, che sono arrivati sul posto con l’eliambulanza ed hanno trasportato il bimbo all’ospedale Agostino Gemelli di Roma. Secondo le informazioni emerse, ha riportato diverse ustioni sul corpo di secondo e terzo grado.

Le sue condizioni sono molto gravi ed infatti i medici, hanno deciso di ricoverarlo al reparto di terapia intensiva. La sua prognosi è riservata. Stanno facendo il possibile per cercare di aiutarlo a superare questo terribile incidente domestico.

Per i suoi genitori, queste sono ore di ansia e di apprensione, poiché la situazione del piccolo non sono affatto semplice. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Frosinone, che hanno interrogato i familiari, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa drammatica vicenda.