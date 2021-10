Profonda tristezza in tutti gli Stati Uniti d’America per la notizia che si è diffusa nelle ultime ore. Fuller Goldsmith, giovane chef di soli 17 anni, è morto dopo aver lottato a lungo con una malattia che, alla fine, non gli ha lasciato scampo. Aveva conquistato tutti con la sua simpatia e con le sue grandi abilità culinarie, mostrate in diversi show di cucina negli States.

Fuller, alla fine, si è dovuto arrendere. È stata una vita breve e difficile la sua. Quando aveva solo 3 anni gli era stato diagnosticato per la prima volta un cancro. Per la precisione, la diagnosi era di leucemia linfoblastica acuta.

Fin da allora, da così piccolo, lui ha lottato con tutte le sue forze, riuscendo a sconfiggere la malattia per ben 3 volte. Quando però, nel febbraio scorso, la malattia si è ripresentata ancora, per lui non c’è stato nulla da fare. Le sue condizioni sono peggiorate con il passare dei mesi fino a quando, qualche giorno fa, si è arreso per sempre. Aveva solo 17 anni e tra pochi mesi sarebbe diventato maggiorenne.

Fuller Goldsmith e la passione per la cucina

Tra un ciclo di chemio terapia, uno di radio terapia, viaggi interminabili da un ospedale all’altro, Fuller Goldsmith ha comunque portato avanti con grande orgoglio quella che era la sua più grande passione: la cucina.

Si è avvicinato all’arte culinaria fin da piccolissimo, guardando dei video sul computer dei vari show televisivi dedicati proprio alla cucina. Quando a 13 anni, per la prima volta, lo hanno selezionato tra i concorrenti di Chopped Junior, per lui si è trattato di un sogno diventato realtà.

Sogno che si è ripetuto quando ha partecipato anche all’edizione Junior di Top Chef, nel 2018. Dalla quale, però, aveva dovuto ritirarsi proprio per problemi legati alla sua salute.

A dare la notizia della sua morte ci ha pensato l’agenzia che curava i suoi diritti, la Magical Elves. In una nota ufficiale, diffusa tramite social network, si legge: