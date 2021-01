Fumano sigaretta con gli amici ma precipitano nel vuoto: gravi due uomini

Si trovano ricoverati in gradi condizioni presso gli ospedali San Raffaele e Niguarda di Milano i due uomini precipitati nel vuoto, dopo che la grata sotto ai loro piedi ha ceduto. Un volo di circa 4 metri accaduto ieri sera, sabato 2 gennaio 2021, all’interno del parcheggio di un noto rivenditore di prodotti di elettronica in via Rubattino, all’angolo con via Pitteri nel capoluogo lombardo.

Crollo di una grata a Milano

Secondo le ricostruzioni iniziali, riportate tra le pagine del Corriere della Sera, i due, rispettivamente di 31 e 34 anni, stazionavano nel parcheggio del grande negozio, intenti a fumare con gli amici una sigaretta. Erano poco distanti dall’entrata nei pressi di un punto di ricarica per i veicoli elettrici quando una delle grate ha ceduto improvvisamente, facendoli precipitare nel vuoto.

Invocati subito i soccorsi

Dopo un volo di quattro metri circa i due si sono schiantati sull’asfalto del piano -1 del parcheggio sotterraneo. Gli amici che hanno assistito alla scena hanno lanciato l’allarme, invocando subito i soccorsi.

Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e gli addetti sanitari del 118 con un’auto medica e tre ambulanze.

Nessuno è in pericolo di vita

Il trentunenne è giunto in codice giallo all’ospedale San Raffaele, mentre il trentaquattrenne, apparso fin dagli istanti successivi all’evento in condizioni peggiori, è stato soccorso e trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano. In base alle informazioni finora trapelate nessuno dei due sarebbe, però, in pericolo di vita.

Milano: i Carabinieri effettuano i rilevamenti

Difatti, il quadro clinico di entrambi risulta stabile. Anche i Carabinieri sono accorsi sul posto per eseguire gli opportuni rilevamenti, atti a chiarire la vicenda. Saranno le indagini a fugare i dubbi su quali siano stati gli eventi scatenanti la terribile caduta. L’incidente, che ha provocato il ferimento dei due, avrebbe potuto portare a conseguenze decisamente più serie.