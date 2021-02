Una folla commossa ha deciso di partecipare al funerale di Candida Giammona e del piccolo Leon, deceduti entrambi poco dopo il parto. I familiari hanno sporto una denuncia, poiché vogliono che sia fatta giustizia e che venga fuori la verità, su quanto accaduto.

La donna, già mamma di una bimba di 2 anni, ha perso la vita a soli 39 anni. I medici hanno cercato di fare il possibile per salvarla, ma tutti i loro tentativi sono risultati vani.

Tante persone hanno deciso di essere presenti per un ultimo saluto. I suoi amici hanno accompagnato la bara, con un corteo di moto. Una grande passione della giovane, che condivideva con il marito. Inoltre, hanno anche lasciato volare dei palloncini rosa, bianchi e celesti.

Nell’omelia anche Don Carlo Vicari ha voluto parlare della triste vicenda. Soprattutto di come un momento di felicità, si sia trasformato in una tragedia per questa famiglia. Il parroco ha dichiarato:

Chiedo che nel più breve tempo possibile, si possano accertare le cause che hanno trasformato l’attesa di un lieto evento in un’angosciata attesa prima ed un luttuoso evento dopo. Possa essere così soddisfatta la giusta richiesta di giustizia.

Candida e il marito, proprio per la loro passione per le Harley Davidson, facevano parte dell’associazione Palermo Chapter Hog. Infatti anche i loro più cari amici hanno voluto salutare lei e il piccolo, con un messaggio sui social. Hanno scritto:

Possa la strada venirti incontro. Possa il vento essere sempre alle tue spalle. Anche il sole caldo possa brillare sul tuo viso e la pioggia cadere dolce sui tuoi campi, finché non ci rincontreremo possa Dio tenerti nel cavo della sua mano!

La tragica morte di Candida Giammona e del piccolo Leon

Il dramma per questa famiglia si è consumato lo scorso sabato 30 gennaio. I medici l’hanno ricoverata nella Clinica Candela, per provare ad indurle il parto. Tuttavia, i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati ed hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza.

È proprio durante quell’operazione che la situazione di Candida e del suo bimbo è peggiorata drasticamente. Li hanno trasferiti in due ospedali diversi. Però nella mattina di sabato a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra, la mamma e il piccolo si sono spenti per sempre.