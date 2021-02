Sono ancora in corso le indagini da parte della Procura per capire cosa sia accaduto a Candida Giammona, giovane mamma morta a 39 anni, insieme al suo bambino, dopo il parto. I responsabili della clinica Candela, hanno voluto raccontare la loro versione dei fatti e dire ciò che è accaduto quella notte.

I familiari della donna hanno voluto parlare del loro dramma nella puntata di Pomeriggio Cinque, andata in onda lo scorso 2 febbraio. Vogliono che sia fatta giustizia e che venga fuori la verità su ciò che è avvenuto.

I responsabili della clinica, dal canto loro, hanno voluto rispondere alle pesanti accuse. Infatti in una nota hanno dichiarato:

Una volta affrontata la situazione di emergenza, è stato avvisato il marito della signora. È probabile che in una situazione di confusione e di pathos del momento, lui non abbia avvertito la suocera. Questa è una cosa possibile.

L’emergenza Covid impone che un solo familiare possa entrare nella struttura, le autoambulanze vengono chiamate attraverso il 118 e sono arrivate le due ambulanze che hanno portato la signora in una struttura ospedaliera e il bambino in un’altra.

La tragica morte di Candida Giammona e del piccolo Leon

Il dramma di questa famiglia si è consumato nella giornata di sabato 30 gennaio. I medici della clinica hanno deciso di ricoverare la mamma il giorno prima, venerdì 29 gennaio, per provare ad indurle il parto.

Purtroppo i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati e di conseguenza i dottori hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza. È proprio durante quell’operazione che è accaduto qualcosa e le condizioni della giovane si sono aggravate drasticamente.

Per cercare di salvarle la vita, hanno deciso anche di trasferirla all’ospedale Buccheri La Ferla. Però quando è arrivata in questo nosocomio, Candida era in arresto cardiaco. Per più di un’ora hanno cercato di rianimarla, ma nella mattinata di sabato il suo cuore ha cessato di battere. Poche minuti dopo, anche il suo piccolo Leon si è spento per sempre.

I familiari distrutti da queste tragiche ed improvvise perdite, hanno presentato una denuncia. Il loro desiderio è proprio che sia fatta chiarezza e giustizia, per ciò che è accaduto alla ragazza. Ha lasciato i genitori, il fratello, il marito ed una bimba di soli 2 anni.