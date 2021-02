L’autopsia sul corpo di Candida Giammona è stata eseguita nella giornata giovedì 4 febbraio. Il marito ha deciso di parlare e di chiedere verità e giustizia per ciò che è accaduto alla moglie e a suo figlio. Vuole chiarezza sul motivo dei loro due tragici decessi.

La giovane mamma si è presentata alla clinica Candela, dove aveva già partorito la sua prima bimba, lo scorso venerdì 29 gennaio. I medici l’hanno ricoverata in anticipo per provare ad indurle il parto.

Tuttavia, nella serata seguente hanno deciso di sottoporla ad un cesareo d’urgenza. È proprio a quel punto che la sua situazione si è aggravata drasticamente. Anche la vita del suo piccolo Leon era in grave pericolo.

Proprio per questo, i dottori hanno deciso di trasferire lei all’ospedale Buccheri La Ferla e il bimbo in un’altra struttura ospedaliera. La situazione della mamma, era davvero critica. Quando è arrivata, era in arresto cardiaco.

I medici hanno cercato di rianimarla per più di un’ora. Purtroppo poco dopo, il suo cuore ha cessato di battere. E pochi minuti dopo, anche quello del suo bimbo. Tutti i tentativi di salvarla, sono risultati vani.

I responsabili della clinica, hanno detto ai familiari che il suo tragico decesso sarebbe avvenuta a causa della rottura dell’utero. Quest’ultima avrebbe provocato un’ipossia e peggiorato drasticamente le condizioni della mamma e del bimbo.

Le parole del marito di Candida Giammona e i risultati dell’autopsia

Tuttavia, il medico legale dopo l’esame autoptico non ha riscontrato nulla del genere. Infatti, al momento è in attesa di altri esami per fare chiarezza e dare delle risposte più precise su ciò che è accaduto.

La Procura ha aperto un’inchiesta e 4 medici risultano essere iscritti nel registro degli indagati. Il marito, distrutto dalla tragica perdita della moglie e del suo bambino, ha voluto lanciare un disperato appello. Ha dichiarato:

