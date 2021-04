Funerale Daniel Guerini: il commovente gesto dei suoi amici

Una tragedia di quelle a cui si fa molto fatica a rassegnarsi. La morte di Daniel Guerini, giovanissima promessa della Primavera della Lazio, avvenuta lo scorso 24 marzo a Roma, è un evento che ha gettato nello sconforto una città intera. La stessa città che ieri, giovedì primo aprile, si è riversata al suo funerale per dirgli addio per sempre.

Nella serata di mercoledì 24 marzo, a Roma, si è verificato un tragico incidente automobilistico nel quale ha perso la vita un giovane di soli 19 anni.

Il suo nome era Daniel Guerini ed era conosciuto nella capitale e non solo, per le sue straordinarie doti da calciatore. Doti che lo avevano portato ad indossare la maglia numero 10 e la fascia da capitano della squadra Primavera della Lazio.

Il ragazzo viaggiava a bordo di una smart for four in compagnia di due amici, quando ha tamponato una Mercedes Classe A guidata da un uomo di 60 anni. Dopo l’impatto, la Smart del calciatore si è capovolta più volte prima di fermarsi in mezzo alla carreggiata di Viale Palmiro Togliatti.

Credit: Vigili del Fuoco

Nonostante l’intervento dei soccorsi sia stato tempestivo, per il giovane calciatore non c’è stato nulla da fare. I medici hanno potuto solamente constatare il suo decesso. I due amici che si trovavano in auto con lui sono rimasti feriti. Uno di loro si trova in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni Dell’Addolorata. Ferito, anche se in modo lieve, anche l’uomo di 60 anni che guidava la Mercedes.

Commozione generale al funerale di Daniel Guerini

Ieri è stata la giornata più dura per chiunque amava il giovane Daniel Guerini. In mattinata, infatti, presso la Basilica Don Bosco di Cinecittà, si sono svolti i suoi funerali.

Sono stati tantissimi coloro che si sono stretti nel dolore per questa tragica ed improvvisa scomparsa. Il piazzale antistante alla Chiesa, nonostante le norme anti contagio non lo consentissero, era stracolmo di persone in lacrime per il giovane centrocampista.

Ad assistere alla funzione anche tutta la Lazio Primavera, il Presidente Claudio Lotito e alcuni rappresentanti della prima squadra capitolina. Presente anche Urbano Cairo, presidente della squadra che lo ha avuto in presto fino all’anno scorso, il Torino.

Molto commoventi le gesta compiute dagli amici di Daniel al di fuori della Basilica. Un lungo striscione con una dolcissima frase di addio, fumogeni e palloncini bianchi e celesti e, in sottofondo, l’inno della squadra del cuore di Daniel e la sua canzone preferita.