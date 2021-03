Daniel Guerini muore a soli 19 anni a causa di un incidente

Nella serata di mercoledì 24 marzo a Roma, sulla Togliatti, si è verificato un grave incidente. La tragedia è costata la vita al calciatore della primavera della Lazio Daniel Guerini che non ce l’ha fatta ed è morto a soli 19 anni. Si trovano in ospedale i due amici che viaggiavano con il ragazzo. Uno di loro è in prognosi riservata.

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata nella serata di mercoledì 24 marzo in via Palmiro Togliatti a Roma. Infatti, l’incidente stradale che si è verificato ha causato la morte di Daniel Guerini, calciatore della primavera della Lazio. Il 19enne viaggiava con due suoi amici, ricoverati in ospedale.

Gli amici di Daniel Guerini si trovano in ospedale

In particolar modo, uno dei due ragazzi si trova in prognosi riservata ed è ricoverato presso l’Ospedale San Giovanni dell’Addolorata. Il secondo ragazzo, invece, è stato trasportato al Policlinico Tor Vergata con codice arancione e, stando da quanto si apprende, non si trova in pericolo di vita.

Stando a quanto riportato, i tre amici viaggiavano su una Smart Four Four quando hanno subìto il violento impatto con una Mercedes Classe A. Il conducente del veicolo, un uomo di 60 anni, ha contribuito al soccorso ed è stato poi trasportato in codice verde all’Ospedale Sandro Pertini per alcuni accertamenti.

Il tragico incidente si è verificato nella serata di mercoledì 24 marzo intorno alle ore 20. Stando alle prime ricostruzioni, la Smart Four Four su cui viaggiavano i tre ragazzi ha tamponato la Mercedes Classe A ribaltandosi più volte. Tempestivo è stato l’intervento dei soccorsi che, però, non è riuscito a salvare la vita a Daniel, nonostante gli insistenti tentativi di rianimarlo.

Il 60enne che è stato coinvolto nell’incidente, dopo essere venuto a conoscenza della morte del calciatore, è sotto shock. Tuttavia è ora indagato per omicidio stradale. Inoltre, gli inquirenti hanno sequestrato i due veicoli coinvolti nell’incidente per effettuare ulteriori accertamenti.