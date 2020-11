Una folla commossa ha deciso di partecipare lo scorso sabato 14 novembre, al funerale di Maria Tedesco, la giovane mamma uccisa a soli 30 anni dal marito. Ha lasciato un bimbo molto piccolo. Tutta la famiglia ora chiede giustizia e verità per ciò che è accaduto alla ragazza.

Sia lei che il compagno erano molto conosciuti nella zona ed infatti molte persone sono sconvolte da quanto accaduto. La maggior parte dei conoscenti hanno raccontato che solitamente andavano d’accordo.

Maria Tedesco è stata uccisa dal marito, Michele Marotta, di 34 anni. L’uomo al momento è in carcere con l’accusa di omicidio e secondo ciò che riportano i media locali, ha detto di essersi pentito di ciò che ha fatto.

Il ragazzo ha voluto mandare un messaggio di scuse, soprattutto per il figlio, poiché improvvisamente ha perso la madre e il padre, che è accusato di omicidio. Ha dichiarato:

Chiedo scusa, chiedo scusa a tutti e soprattutto a mio figlio. Ora è lui il mio unico pensiero. Non volevo farlo!

Funerale Maria Tedesco: il dramma

La tragedia di questa giovane mamma si è consumata nella giornata di mercoledì 11 novembre. Precisamente a San Felice, un piccolo comune in provincia di Caserta.

L’uomo dopo aver passato 21 giorni in quarantena, poiché risultato positivo al Covid-test, è andato nell’abitazione e ha fatto salire la moglie sulla sua auto. Ha deciso di portarla nelle campagne del posto e dopo essersi allontanato da occhi indiscreti, ha iniziato a discutere con lei. Alla fine, ha preso in mano la sua pistola ed ha sparato 4 colpi, uccidendo Maria Tedesco.

Durante il tragitto per tornare nella sua abitazione, ha allertato le forze dell’ordine e si è costituito. Gli agenti dopo aver ascoltato il suo racconto, sono andati sul posto dove è avvenuto il dramma, per provare a salvare la donna. Però ormai per lei non c’era più nulla da fare.

Secondo ciò che riportano diversi media, l’uomo durante i giorni di isolamento si era convinto dell’idea che la moglie lo stesse tradendo con un altro ragazzo. Il corpo della donna è stato sottoposto ad autopsia e nei prossimi giorni il medico legale presenterà la sua relazione, per aiutare gli inquirenti nelle indagini.