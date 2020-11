La tragica ed improvvisa scomparsa di Veronica Stile, una mamma incinta di soli 33 anni, ha sconvolto tutta la comunità di Nocera Inferiore, in provincia di Napoli. Purtroppo non tutte le persone che l’hanno conosciuta, hanno potuto partecipare al suo funerale, proprio a causa delle restrizioni del nuovo DPCM.

La ragazza era molto conosciuta nella zona, proprio per la sua professione di avvocato. Era felice di poter mettere al mondo il suo secondo figlio. Era già mamma di una bimba di 3 anni.

Il suo funerale è stato celebrato nel piazzale antistante al cimitero di Nocera Inferiore. Solo i suoi familiari più stretti hanno avuto la possibilità di salutarla per l’ultima volta. Anche il sindaco Manlio Torquato, era presente per mostrare la sua vicinanza alla famiglia, colpita da un grave ed improvvisa perdita.

Sulla bara hanno voluto mettere una sua foto. Don Carmine Cicarella durante la celebrazione del rito funebre, ha dichiarato:

L’hanno definita una guerriera in ospedale ed è sempre stata una persona molto forte. Era socievole e gentile con tutti.

Morte Veronica Stile: l’accaduto

La ragazza era incinta al quarto mese di gravidanza e poche settimane fa ha scoperto di essere positiva al tampone del Covid-19. In un primo momento la sua situazione non sembrava essere grave. Infatti si stava curando in casa.

Però, nel giro di pochi giorni la sua condizione è peggiorata drasticamente, a causa di una polmonite bilaterale. I medici dopo aver capito la gravità delle sua situazione, hanno deciso di ricoverarla all’ospedale Cotugno, nel reparto di ginecologia.

Tuttavia, nonostante i loro disperati tentativi di salvarle la vita, il suo cuore ha cessato di battere. I dottori non hanno potuto far nulla per aiutarla. Veronica Stile era sposata da molti anni con Rosario Stazione, noto imprenditore ed ex calciatore del Napoli e di Nocerina.

L’uomo al fine del funerale, sul sagrato della chiesa, per tutte le persone che hanno cercato di far sentire la loro vicinanza in questo momento difficile e doloroso, ha dichiarato: “Sono cose che non dovrebbero mai capitare. Grazie a tutti per essere qui!”