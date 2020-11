Una terribile vicenda è avvenuta nei giorni scorsi a Copertino, in provincia di Lecce. Una mamma di 30 anni, ha perso la vita dopo essere stata ricoverata in ospedale, per alcuni dolori alle gambe. Il marito ora vuole sapere la verità ed ha presentato una denuncia. Vuole che sia fatta chiarezza su quanto accaduto.

Un episodio drammatico, che ha sconvolto una famiglia, ma anche tutta la comunità. Nessuno si aspettava di dover subire una così grande ed improvvisa perdita. La donna ha lasciato due bambini piccoli.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, la ragazza da febbraio stava facendo una cura per una contrattura ad un muscolo. Da pochi giorni però i medici avevano deciso di cambiarle la terapia.

Nella mattinata di venerdì 13 novembre, mentre era nella sua abitazione, ha iniziato ad accusare uno strano tremolio alle gambe ed una sensazione di panico. Il marito e il fratello, preoccupati, l’hanno portata tempestivamente all’ospedale di Copertino.

Ha avvisato subito i sanitari del trattamento che stava facendo negli ultimi tempi. Il marito è riuscito a vederla poche ore dopo, proprio a causa delle norme anti-contagio ed ha notato subito che la sua situazione era peggiorata di gran lunga.

La donna voleva andare via dall’ospedale. Infatti al compagno ha detto: “Qui mi stanno facendo morire!” L’uomo però alla fine, è riuscito a convincerla a tornare dentro.

Morta mamma di 30 anni: il trasferimento

CREDIT: ONBOARDCAMERA_IT

La mattina seguente la situazione della giovane mamma, è peggiorata ulteriormente. Infatti i medici hanno deciso di trasferirla d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Vito Fazzi.

I dottori hanno provato a fare il possibile per salvarla, ma nella giornata di domenica 15 novembre, non hanno potuto far altro che dichiararne la morte celebrare. Da quel momento per la donna, non c’è stato più nulla da fare.

Il marito, sconvolto dalla tragica perdita, ha deciso di presentare una denuncia-querela alla Procura di Lecce. Tutti i famigliari vogliono sapere il motivo dietro questo drammatico decesso e se i medici avessero potuto fare qualcosa per salvarle la vita.