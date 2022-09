Letteralmente miliardi di persone sono sintonizzate, attraverso i propri televisori, per assistere al lungo e toccante rito funebre della Regina Elisabetta II, che si sta svolgendo proprio in questo momento a Londra. Sotto gli occhi di tutti, i membri della Famiglia Reale, compresi la principessa Charlotte e il principe George. Quest’ultimo, a differenza di tutti gli altri che indossano abiti neri, ne indossa uno blu. Ma per quale motivo?

Le strade di Londra sono letteralmente prese d’assalto dalle prime ore di questa mattina. Il motivo, lo conoscono tutti. Fin dal giorno della scomparsa di Elisabetta II, avvenuta lo scorso 8 settembre, era stata riconosciuta in quella di oggi la data per la celebrazioni dei solenni funerali di Sua Maestà la Sovrana.

Partito da Westminster Hall a bordo di un carro storico, il feretro della Regina ha raggiunto Westminster Abbey, dove si è tenuto appunto il rito funebre.

Circa 2.000 le persone che hanno potuto assistere alla funzione direttamente dall’interno dell’Abbazia. Tra queste i capi di Stato dei maggiori paesi, compreso Sergio Mattarella, ovviamente in rappresentanza dell’Italia.

In prima fila, come è naturale che sia, tutti i membri della Famiglia Reale. Con Re Carlo III in testa, seguito dai suoi fratelli principi Anna ed Edoardo, il Principe William, Harry, la Principessa Kate e i due bimbi, rispettivamente secondo e terza in linea di successione al trono, George e Charlotte.

A parte Carlo e William, in uniforme militare, tutti hanno indossato i loro abiti neri, come il protocollo impone. Tutti, tranne uno. Il Principe George, infatti, indossa un vestito elegante di colore blu. Ma perché?

Perché il Principe George veste di blu

L’immagine riporta i pensieri inevitabilmente a quel 6 settembre del 1997, giorno del funerale di Diana Spencer. Allora, i suoi due figli William e Harry erano poco più che dei bambini. Aveva infatti 15 e 13 anni.

E anche loro, così come il piccolo George oggi, indossavano un abito blu con una cravatta nera.

A spiegare il motivo, ci ha pensato Miranda Holder, famosa fashion coach britannica, intervistata dal tabloid Express UK.

L’esperta ha spiegato che per gli gentiluomini, il dress code per i funerali è rappresentato proprio da un abito di colore blu scuro e da una cravatta nera.

Le stesse vesti che, tra l’altro, hanno indossato i principi William ed Harry nei giorni scorsi, quando hanno passeggiato all’esterno di Buckingham Palace per ricevere le condoglianze dal popolo londinese.