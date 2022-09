Oggi è il triste giorno dell’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II, più di 2000 persone diranno addio alla sovrana nell’Abbazia di Westminster. Lo stesso posto dove è stata incoronata e dove ha sposato il marito Filippo.

La bara della Regina Elisabetta ha viaggiato in aereo fino a Londra, accompagnata dalla figlia Anna, come richiesto dalla stessa sovrana. La principessa, infatti, è stata l’unica a poter seguire il feretro, in uniforme e con i pantaloni, insieme ai fratelli maschi. Un ruolo speciale richiesto da Elisabetta per omaggiare quel rapporto speciale con l’unica figlia femmina.

Le altre donne della famiglia reale indossano un vestito nero abbinato a calze scure, cappotto nero e un copricapo, sempre nero, come richiesto dal protocollo reale per i funerali di Stato.

Presenti i quattro figli, gli otto nipoti con le proprie mogli e anche i principini George e Charlotte.

Funerale Regina Elisabetta: il gesto di Kate Middleton

Non è passato inosservato il gesto di Kate Middleton, che ha mostrato il suo dolore davanti alla bara in diretta mondiale, alle telecamere della BBC.

La moglie di William ha indossato gli unici gioielli di lutto concessi durante i funerali reali, che hanno adornato il suo cappotto. Quegli stessi gioielli che la Regina Elisabetta amava e che facevano parte della sua collezione reale. Un girocollo di perle giapponesi Foru Row a quattro file con una chiusura al centro del collo e gli orecchini pendenti Bahrain Pearl Drop adornati di diamanti.

Tutto il mondo sta guardando il funerale, trasmesso dai più noti giornali del mondo. La diretta, però, si fermerà e ad un certo punto la cerimonia si svolgerà in forma privata, soltanto per la famiglia reale. Così che tutti i membri potranno piangere la sovrana, senza mostrare le lacrime in diretta. Durante l’intimo momento, Re Carlo III spargerà della terra sulla bara della madre e così la famiglia saluterà per sempre la Regina Elisabetta II.