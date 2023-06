La tragedia si è verificata sulla spiaggia di Is Traias, in Sardegna: Gabriele Loi è morto davanti agli occhi di suo papà

Si chiamava Gabriele Loi il ragazzo di soli 26 anni che nella giornata di lunedì, in Sardegna, ha perso la vita annegando in mare. L’episodio si è verificato sulla spiaggia di Is Traias, nella costa sud orientale della Regione. Dopo essersi tuffato, il giovane sarebbe rimasto incastrato con una gamba negli scogli non riuscendo più a tornare a galla.

Un dramma devastante che ha sconvolto la vita di una famiglia e scosso una regione intera, è quello avvenuto nella giornata di lunedì in Sardegna, per la precisione sulla spiaggia di Is Traias, nella parte sud orientale dell’isola.

Gabriele Loi, un giovane di soli 26 anni originario di Maracalagonis, aveva appena finito il suo turno al Timi Ama Resort, una struttura alberghiera di lusso nella zona di Villasimius in cui lavorava come aiuto cuoco insieme a suo papà.

Intorno alle 16:00 il giovane e suo padre si sono recati nell’area marina protetta di Capo Carbonara, per fare un bagno in quello che è un vero paradiso terrestre.

Purtroppo, in pochi minuti il pomeriggio si è trasformato in un inferno.

Dopo essersi tuffato, infatti, Gabriele è rimasto incastrato con una gamba in degli scogli, non riuscendo più ad emergere.

Per Gabriele Loi non c’è stato nulla da fare

Alcuni presenti sulla spiaggia si sono accorti subito di quello che stava succedendo e con grande sangue freddo sono subito intervenuti per aiutare Gabriele Loi.

Purtroppo ci hanno messo qualche secondo di troppo a liberare il ragazzo e quando il giovane è arrivato sulla riva, aveva già perso i sensi.

Tempestivo l’arrivo dei soccorritori medici sul posto, che subito hanno avviato le manovre di rianimazione. Minuti di altissima tensione, che il papà di Gabriele ha vissuto da vicino.

Purtroppo gli sforzi dei dottori non sono serviti a salvare il 26enne, il cui cuore non ha più ripreso a battere.

I Carabinieri di Villasimius hanno effettuato tutti i rilievi del caso, raccogliendo anche le testimonianze di chi lunedì pomeriggio era in spieggia ed ha assistito al dramma.

Sono tantissimi, intanto, i messaggi di cordoglio apparsi sul web da parte di amici, colleghi e familiari di Gabriele, assolutamente sconvolti per la sua scomparsa così improvvisa.