Un lutto improvviso ha colpito l’intera comunità di Paternò in Sicilia. Gabriele Longo, un giovane di soli 24 anni ha perso la vita dopo essere caduto rovinosamente a terra con la sua moto. Aveva appena finito il suo turno all’ospedale di Catania e stava tornando a casa, quando per cause ancora da chiarire è rimasto coinvolto nello schianto.

Ancora un giovanissimo, soli 24 anni, che perde la vita per un drammatico scherzo del destino.

La scorsa settimana era avvenuto un episodio molto simile, che era costato la vita ad un altro ragazzo, Tommaso Lisetti. Il 24 enne era partito di mattina presto da Città di Castello e si stava dirigendo a bordo della sua Panda verso Arezzo, dove lavorava come aiuto cuoco in un ristorante.

Per cause ancora da accertare, si era scontrato frontalmente contro un camion che proveniva in direzione opposta ed ha perso la vita praticamente sul colpo.

24 anni li aveva anche Gabriele Longo e, al contrario di Tommaso, a lavoro ci era già stato e stava tornando a casa sua, a Paternò.

Lavorava come guardia giurata all’ospedale di Catania e terminato il turno in notturna, ieri mattina intorno alle 6:00 era salito sulla sua moto per tornare a casa.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, la motocicletta sulla quale viaggiava il giovane, una Yamaha R6 ha perso aderenza con la strada ed è caduta rovinosamente a terra, scaraventando Gabriele a diversi metri di distanza sull’asfalto.

I passanti hanno subito allertato i soccorsi, ma quando questi ultimi sono arrivati sul posto, purtroppo non c’era già più nulla da fare.

Il dolore di Paternò per la scomparsa di Gabriele Longo

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore. Familiari, amici e conoscenti sono ancora increduli e non riescono ad accettare una notizia così drammatica.

Nino Naso, primo cittadino di Paternò, in una nota ufficiale ha scritto: