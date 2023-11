Gabriele Olianas era alla guida dell'auto che si è schiantata in Sardegna il 29 ottobre: uscito dal coma, ha scoperto che l'amico Mattia è morto

Dopo due settimane di coma, si è svegliato Gabriele Olianas, il 19enne che era alla guida della vettura coinvolta nel grave incidente del 29 ottobre a Tortolì, in Sardegna. Al risveglio ha scoperto che il suo amico, Mattia Miscali, non ce l’ha fatta ed ha deciso di ricordarlo con una commovente dedica sui social. Il ragazzo è indagato per omicidio stradale.

Le stragi del sabato sera sono una piaga che va avanti praticamente da sempre e che purtroppo non pare rallentare.

Una gravissima è avvenuta all’alba della scorsa domenica 29 ottobre in Sardegna, tra Tortolì e Lotzorai, in provincia di Nuoro.

Quattro ragazzi della zona, tutti molto giovani, dopo una serata di divertimento erano diretti probabilmente verso le rispettive abitazioni. La Volkswagen Golf sulla quale viaggiavano all’improvviso ha sbandato ed è finita a sbattere contro un ostacolo.

Credit: Vigili del fuoco

Ancora ignoti i motivi per cui colui che era alla guida del veicolo ha perso il controllo della guida.

Sul posto erano intervenuti subito i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco. Questi ultimi hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre i quattro giovani dalle lamiere.

Per uno di loro, il 20enne Mattia Miscali, purtroppo non c’era già più nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati nello schianto, che ne hanno decretato la morte sul colpo.

Alla guida della macchina c’era Gabriele Olianas

Alla guida della vettura c’era Gabriele Olianas, 19enne amico d’infanzia della vittima.

Le sue condizioni, dopo l’incidente, sono apparse da subito gravissime. Trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari, è entrato in coma e ci è rimasto per oltre una settimana.

Le sue condizioni fortunatamente sono migliorate e nei giorni scorsi si è risvegliato. I medici sono ottimisti su un suo pieno recupero e nei prossimi giorni verrà trasferito nel reparto di ortopedia per continuare le cure.

Il suo risveglio è stato però molto amaro. Ha infatti scoperto che il suo amico Mattia, colui con cui è cresciuto e che conosceva da una vita, non c’è più.

Sui social, il 19enne ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Mattia, aggiungendo in didascalia un estratto del testo della canzone di Ligabue “Il mio pensiero”.

Per l’incidente e per la morte di Mattia, Gabriele è ora indagato per omicidio stradale.