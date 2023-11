Fatale, per il dottor Gaetano Paolo Caprio, lo schianto frontale tra la sua auto e un'altra che viaggiava in senso opposto: aveva 74 anni

Un lutto molto grave ha scosso la città di Faenza e quella di Lugo, per un tremendo incidente frontale avvenuto all’ora di pranzo di ieri, martedì 14 novembre. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da accertare e uno dei due automobilisti, il dottor Gaetano Paolo Caprio, non ce l’ha fatta a sopravvivere. Aveva 74 anni.

Ancora sangue sulle strade italiane, per l’ennesimo incidente stradale che purtroppo ha decretato, in questo caso, la morte di una persona.

Il sinistro, molto violento, si sarebbe verificato intorno alle 12:30 di ieri, sulla strada Circonvallazione di Faenza.

Due i veicoli coinvolti, un Land Rover Freelander ed una Volkswagen T Roc, sulle quali viaggiavano due uomini rispettivamente di 54 e 74 anni.

Le due vetture, per cause ancora da accertare, si sono scontrate frontalmente. La Land Rover è rimasta distrutta e piantata al centro della carreggiata. La T Roc, invece, è stata sbalzata al di fuori della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti subito i soccorritori medici del 118, che hanno concentrato le loro attenzioni ai due automobilisti. In particolare sul conducente della Volkswagen, le cui condizioni sono apparse da subito disperate.

Nulla da fare per Gaetano Paolo Caprio

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, per il 74enne non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi che, come riportano i quotidiani locali, gli hanno causato un decesso istantaneo.

L’altro automobilista, un 54enne di Solarolo, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

La vittima si chiamava Gaetano Paolo Caprio, viveva a Lugo di Romagna, in provincia di Ravenna, aveva come detto 74 anni e lavorava proprio a Faenza.

Era un medico molto stimato ed esperto, specializzato in gastroenterologia e oncologia e fin dal 1972 ha svolto servizio nell’unità operativa di gastroenterologia ed endoscopia dell’Asl di Ravenna, presso l’ospedale di Faenza.

Lo schianto è avvenuto nei pressi della rotatoria delle steli di Ivo Sassi, dedicata ai donatori di sangue.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenute ovviamente le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco. I Carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso e cercheranno di chiarire la dinamica dell’incidente. Stando a quanto emerso in primo luogo, pare che la Land Rover abbia invaso la corsia opposta.