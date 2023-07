Un’agonia durata 5 lunghi giorni è quella che ha vissuto Rosa Laura Delfino, una donna di soli 34 anni, che lo scorso 9 luglio è rimasta coinvolta in un grave sinistro. Nonostante il tempestivo ricovero e le cure a cui l’hanno sottoposta, è deceduta in ospedale.

I familiari, gli amici e tutti quelli che la conoscevano, in questi giorni hanno sperato di ricevere buone notizie, ma ben presto la situazione si è complicata, fino al triste epilogo.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella serata del 9 luglio. Precisamente nel comune di Gallico, che si trova nella provincia di Reggio Calabria.

Rosa Laura era alla guida della sua Citroen C3 e fino a quel momento per lei sembrava essere una giornata come le altre. Non aveva notato nulla di insolito e tutto stava procedendo normalmente.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso il controllo del suo veicolo ed è uscita fuori strada. Non risultano esserci altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Prima si è scontrata contro un palo dell’illuminazione e successivamente ha finito la sua corsa contro un muro che costeggia la carreggiata. Li ha abbattuti entrambi parzialmente ed i passanti, nel vedere la gravità dell’accaduto, hanno chiesto l’intervento urgente dei sanitari.

Le condizioni di Rosa Laura Delfino ed il suo decesso

All’arrivo dei medici sul luogo del sinistro, le condizioni della ragazza sono apparse da subito disperate. Per questo motivo hanno disposto per lei il tempestivo trasferimento al Grande Ospedale Metropolitano.

I dottori, tutto lo staff ospedaliero e la stessa Rosa Laura hanno lottato a lungo per riuscire a farcela. Tuttavia, dopo 5 giorni di agonia ed peggioramento delle sue condizioni, nella tarda mattina di giovedì 13 luglio la giovane donna ha esalato il suo ultimo respiro.

I medici non hanno avuto altra scelta che arrendersi. Ora sono davvero tante le persone sconvolte da questa perdita ed è per questo che stanno scrivendo dei messaggi sui social per ricordare la ragazza.