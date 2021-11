Gavan O’Herlihy, famoso per aver vestito, negli anni '70, i panni di Chuck Cunningham in Happy Days, è deceduto all'età di 70 anni

Il mondo della televisione ha da poco appreso la notizia della morte di Gavan O’Herlihy. L’uomo, che aveva 70 anni, era diventato famoso negli anni ’70 per il suo ruolo nella fortunata e cult serie tv “Happy Days“, nella quale interpretava Chuck Cunningham. A divulgare la notizia del suo decesso ci ha pensato il giornale irlandese ‘The Irish Echo’.

Sconcerto e dolore in tutto il mondo del cinema e della televisione per la notizia che si è diffusa nelle ultime ore. L’attore irlandese naturalizzato statunitense, Gavan O’Herlihy, è infatti morto lo scorso lunedì 9 novembre.

A divulgare la notizia del decesso ci ha pensato il settimanale irlandese The Iris Echo. Nessuno, né i media, né la famiglia, ha ancora fatto sapere quali siano state le cause del decesso. C’è chi parla di una malattia con cui lottava da tempo, altri che credono che la morte sia dovuta al Covid o al vaccino.

Tutto ciò che resta, in ogni caso, è la tristezza per aver perso un grande uomo, oltre che un ottimo attore e professionista.

Gavan aveva 70 anni e in tantissimi hanno voluto salutarlo pubblicamente con dei toccanti messaggi di addio pubblicati sui social. Ad esempio, suo cugino Conal O’Herlihy, noto produttore cinematografico, ha scritto:

Un giorno triste. Ti ho sempre chiamato il mio ‘grande’ cugino perché riempivi tutta la stanza con la tua presenza. Mi hai dato il mio amore per il tennis e sei stato un attore fantastico!

La carriera di Gavan O’Herlihy

Nato a Dublino nel 1951, Gavan O’Herlihy ha frequentato il Trinity College e da giovane si è appassionato al tennis, raggiungendo anche traguardi importanti.

Poi l’amore per la recitazione che lo ha portato a trasferirsi negli Stati Uniti, a Los Angeles.

Sono innumerevoli i ruoli, principali o secondari, ricoperti dall’attore sia al cinema che in televisione, ma uno su tutti lo ha reso famoso in tutto il mondo. Stiamo parlando della sua interpretazione in Happy Days. Lui, nella prima stagione, vestiva i panni di Chuck, il figlio più grande della famiglia Cunningham.

Al termine di quella stagione fu letteralmente fatto fuori, senza ricevere spiegazioni dalla produzione della serie.

Si vociferava che tutto ciò era dovuto al sempre più ingombrante carisma conquistato da Fonzie.