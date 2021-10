Si torna a parlare della tragedia che ha colpito gli Stati Uniti e il mondo intero del cinema e della recitazione. Matthew Mindler, il giovane attore rinvenuto morto lo scorso 30 agosto in un bosco nei pressi del liceo che frequentava, in Pennsylvania, sarebbe morto dopo aver ingerito una grande quantità di nitrato di sodio. La sostanza è contenuta nella carne secca e nei salumi.

Durante l’estate scorsa, il mondo del cinema statunitense e mondiale è stato travolto dalla devastante notizia della morte di un giovane attore che, sebbene da poco nel giro, aveva già colpito i cuori di milioni e milioni di telespettatori. Stiamo parlando di Matthew Mindler.

La famiglia della giovane star, il 25 agosto ha contattato le forze dell’ordine denunciando la scomparsa del figlio. L’ultima volta che lo avevano visto risaliva alla sera prima. Lui indossava sneakers, blue jeans, uno zaino nero e una felpa bianca con cappuccio.

Le autorità hanno iniziato da subito a cercarlo ovunque, con la speranza di trovarlo ancora in vita. Purtroppo, ogni speranza si è spenta qualche giorno più tardi, quando alcuni agenti hanno rinvenuto il suo cadavere in una zona boschiva vicina al college che Matthew frequentava.

Inizialmente non erano state rese note le cause del decesso. Se si fosse trattato di un malore o di un’aggressione da parte di qualcuno.

Le cause del decesso di Matthew Mindler

Sia i familiari di Matthew Mindler che gli inquirenti avevano mantenuto un certo riserbo su quanto accaduto, anche perché loro stessi erano ancora alla ricerca della verità.

Le indagini per cercare di capire cosa sia realmente accaduto in quei giorni di fine agosto e per cercare di ricostruire le ultime ore di vita del giovane attore, sono andate avanti per settimane.

Eric Bieber, il coroner incaricato per svolgere l’autopsia sul corpo senza vita dell’attore 19enne, nelle ultime ore, ha rilasciato delle dichiarazioni a PennLive Friday, che teoricamente metterebbero fine a ogni dubbio.

L’esame autoptico ha evidenziato una grande presenza di nitrato di sodio. questa sostanza è un conservante utilizzato in pancetta, salumi e carne secca che, se assunto in grandi quantitativi, può causare cianosi, ipossia, alterazione della coscienza, aritmie e morte.