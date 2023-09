Gemellini si addormentano nella cassapanca dei giocattoli: trovati senza vita dalla mamma e dal papà

Una madre straziata che ha deciso di raccontare la storia dei suoi gemellini che hanno perso la vita a soli 4 anni. Dopo un mese, la donna ha trovato la forza per diffondere un messaggio sul web, con la speranza di mettere in allarme quanti più genitori possibili.

I suoi gemellini di 4 anni hanno perso la vita dopo essersi addormentati nella cassa dei giocattoli. La vicenda è accaduta in una casa di Jacksonville, negli Usa. Quel giorno Sadie Myers, questo il nome della madre, era andata a lavorare. I suoi figli erano in casa con il loro papà, che li aveva messi a letto e poi era andato a riposare. Ma i due fratelli, Aurora e Kellan, si sono svegliati e invece di chiamare il genitore, si sono messi a giocare insieme.

Era notte e non era la prima volta che succedeva una cosa del genere, ma solitamente raggiungevano subito la stanza di mamma e papà. Tuttavia, quella notte i gemellini hanno deciso di giocare con i loro giochi. Hanno svuotato la cassapanca e si sono infilati all’interno, forse per gioco. Stanchi, i due fratellini si sono addormentati. La mamma non sa cosa sia accaduto con precisione, forse muovendosi nel sonno hanno mosso il coperchio, che si è chiuso. Sono rimasti chiusi nella cassapanca di legno di cedro.

Quando è rientrata, la donna è subito andata a controllare i suoi figli nella loro stanza, ma i letti erano vuoti. Ha svegliato il marito e ha iniziato a cercarli in ogni angolo della casa, disperata. Alla fine, è stato il fratello maggiore a trovarli dentro la cassa dei giochi, dopo aver capito che l’avevano svuotata.

La donna ha subito realizzato che era successo qualcosa di grave, non riusciva a svegliarli. Così ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, era troppo tardi.