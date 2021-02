Genitori morti sotto gli occhi della figlia di 5 anni. Le parole della bambina ai soccorritori

La piccola Martina, una bambina di 5 anni, ha assistito alla morte di entrambi i genitori questa domenica, in un incidente in montagna. Lo choc e al tempo stesso l’ingenuità dinanzi all’accaduto sono stati testimoniati da uno dei soccorritori recatisi per primi sul luogo della tragedia, un sentiero del Passo della Presolana che porta al Salto degli sposi.

Bambina perde entrambi i genitori

Il suo papà, Fabrizio Martino Marchi (40 anni), e la sua mamma, Valeria Coletta (35), hanno perso la vita in drammatiche circostanze. Secondo le ricostruzioni, la donna è scivolata in un dirupo e, nel tentativo di trarla in salvo, il marito è precipitato assieme a lei. La coppia, residente a Milano, era appassionata di montagna ed era salita in diverse occasioni sulla Presolana, sita nel Bresciano, nel comune di Angolo Terme.

Le toccanti parole della figlioletta

Al quotidiano L’Eco di Bergamo Gianluca Dovina, volontario del Soccorso alpino, ha raccontato di aver raggiunto, insieme ad altre due persone, la bambina e la coppia di amici.

Gli altri si sono calati nel dirupo per raggiungere i genitori, mentre lui è rimasto accanto alla bambina e ai due amici. Neppure gli adulti – ha aggiunto – si capacitavano della gravità di quanto occorso. Aveva il compito di condurli via da lì, ma non volevano: la piccolina diceva che voleva aspettare il suo papà e la sua mamma.

Vuoto incolmabile

Come ha scritto un’amica dei due l’incidente ha messo fine a un percorso di vita, lasciando un vuoto incolmabile. Per aiutare la loro bimba, rimasta orfana, ha lanciato una raccolta fondi su Gofundme.

La raccolta fondi per la bambina ha superato i 60 mila euro

In poche ore la raccolta fondi, intitolata Regaliamo a Martina un futuro, ha sfondato il muro dei 60 mila euro, e ora l’obiettivo sono i 100 mila. Nasce per continuare a perseguire la missione dei genitori: regalare alla figlioletta un futuro felice. Finora i donatori sono stati oltre 1.600.