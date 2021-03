Una vicenda davvero bellissima, è avvenuta nella giornata di ieri domenica 28 marzo, nella provincia di Napoli. I genitori positivi al Covid, non potevano uscire per acquistare le medicine per la loro bimba di 2 anni, con febbre molto alta. Per questo, il sindaco e i volontari della protezione civile, sono subito intervenuti per aiutarli.

Il primo cittadino ha voluto parlare dell’episodio sui social ed ovviamente le sue parole sono diventate presto virali. Tutti sono rimasti stupiti dal commovente gesto di queste persone, da un cuore grande e gentile.

Una domenica delle Palme all’insegna della solidarietà, che riesce a commuovere migliaia di persone. Il tutto è avvenuto nel piccolo comune di Piano di Sorrento, in provincia di Napoli.

I due genitori erano in casa e con loro c’era anche la loro bambina. In un primo momento le sue condizioni di salute sembravano essere molto buone ed infatti, nessuno avrebbe potuto immaginare che sarebbe accaduta una cosa simile.

Ad un certo punto, la mamma ed il papà si sono resi conto che si era alzata la temperatura corporea della piccola. Sono andati a cercare le medicine, ma è proprio in quel momento che hanno fatto la drammatica scoperta.

Purtroppo all’interno dell’abitazione erano finiti tutti i farmaci adatti per la piccola. Di conseguenza sono stati costretti a chiedere aiuto alla protezione civile e al sindaco, Vincenzo Iaccarino.

Bimba con febbre: il messaggio sui social

I volontari si sono presto fatti avanti per aiutare questa famiglia in difficoltà. Infatti dopo aver acquistato tutto il necessario, sono andati nella casa ed hanno lasciato i medicinali ai due genitori.

Il sindaco ha voluto parlare dell’accaduto sul suo profilo Facebook. In molti si sono complimentati con lui e con questi ragazzi meravigliosi, per il loro bellissimo gesto. Il primo cittadino sui social ha scritto: