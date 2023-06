Genova, colpita da uno strano malessere e nonostante il ricovero in ospedale, bambina di 21 mesi muore all'ospedale Gaslini

Sono in corso tutti gli accertamenti del caso per il triste e straziante decesso di una bambina di appena 21 mesi, che ha esalato il suo ultimo respiro, dopo il ricovero all’ospedale Gaslini, di Genova. La stessa struttura ospedaliera, ha voluto scrivere un comunicato per quello che è successo.

La famiglia, colpita dall’improvviso e prematuro lutto, ora chiede solo che venga fuori la verità, visto che fino a quel momento la piccola non ha mai avuto gravi problemi di salute.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 29 maggio. Precisamente all’ospedale Gaslini, che si trova nella città di Genova.

La bimba era in vacanza con i suoi genitori. Tutto sembrava procedere normalmente e fino a quel momento, la famiglia non ha notato nulla di strano. La piccola stava bene e non ha mai avuto gravi problemi di salute.

Tuttavia, è proprio in quei giorni che doveva essere di spensieratezza, la bambina ha iniziato a stare male. Accusava uno strano malessere e la madre ed il padre hanno deciso di trasportarla in uno studio pediatrico, in corso Europa.

Una volta qui i medici si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Infatti con la speranza di poterla salvare, hanno disposto il suo trasferimento urgente all’ospedale Gaslini, di Genova.

Bambina di 21 mesi deceduta: la nota dell’ospedale e l’ipotesi

Il personale ospedaliero sin da subito ha cercato di fare il possibile. Era arrivata in stato di shock ed in arresto cardiaco. Per questo hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che arrendersi e quindi constatare il suo decesso.

Ovviamente sono ancora poche le informazioni emerse su questo straziante episodio e soprattutto sulla causa dietro al suo decesso. L’ipotesi è che forse era affetta da una leucemia fulminante, ma le analisi sono ancora in corso di accertamento. La stessa struttura ospedaliera in una nota, sull’accaduto ha dichiarato: