Sono ancora in corso le indagini per capire cosa sia accaduto a Jessica Solari, la ragazza morta a soli 26 anni, a causa di un grave incidente. I familiari hanno deciso di rompere il silenzio e di dire la loro opinione sull’accaduto. Dalle telecamere della zona, è emerso che la giovane ha perso il controllo del suo mezzo intorno all’1:23.

La tragedia si è consumata nella serata di lunedì 22 febbraio, a Mezzanego, un piccolo comune in provincia di Genova. Però, la ragazza era di Chiavari ed era molto conosciuta proprio per il suo lavoro da parrucchiera.

Stando ad una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, Jessica ha perso il controllo del suo veicolo, intorno all’1:23 di notte. Aveva chiamato la madre pochi minuti prima, per avvisarla che stava rientrando a casa, ma di lei si sono perse completamente le tracce.

La mamma all’alba, preoccupata per non averla vista rientrare, ha anche chiamato i Carabinieri. Gli agenti dopo aver ascoltato il suo racconto, le hanno detto di chiamare gli ospedali della zona e di aspettare le 8:00 del mattino, per sporgere denuncia.

Tuttavia, solo poche ore dopo, è venuta fuori la triste verità. Jessica sulla strada provinciale 586, ha perso il controllo del suo veicolo. Di conseguenza, in un primo momento è andata a schiantarsi contro il muro e subito dopo è precipitata in una scarpata.

Una donna che abita in quella zona, ha lanciato l’allarme intorno alle 6:00 del mattino. Proprio nel momento in cui ha aperto la finestra ed ha visto l’auto della ragazza completamente distrutta.

Le parole dello zio di Jessica Solari, dopo il grave incidente

Gli agenti hanno ascoltato le testimonianze di diverse persone e la maggior parte, ha raccontato di aver sentito un forte boato. Però, nessuno ha deciso di affacciarsi per capire cosa stesse accadendo vista l’ora. Lo zio di Jessica ha dichiarato:

Se qualcuno si fosse affacciato alla finestra, perché ci sono persone che dicono di aver sentito un botto ma di esser rimaste in casa, mia nipote si sarebbe potuta salvare. I soccorsi sarebbero arrivati subito.

