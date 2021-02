Un gravissimo incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 22 febbraio, a Mezzanego, un piccolo comune in provincia di Genova. Purtroppo Jessica Solari una ragazza di soli 26 anni, è morta, dopo aver perso il controllo del suo veicolo. Gli agenti ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un evento tragico, che ovviamente ha scosso l’intera comunità. La giovane era di Chiavari ed in molti, quando sono venuti a conoscenza della triste notizia, hanno pensato di scrivere un messaggio sui social, per poterla salutare un’ultima volta.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella mattinata di lunedì 22 febbraio. Precisamente sulla strada provinciale 586, nel comune di Mezzanego.

Da una primissima ricostruzione, sembrerebbe che la ragazza abbia perso improvvisamente il controllo del suo veicolo. Di conseguenza in un primo momento, è andata a schiantarsi contro un muro e subito dopo è precipitata in una scarpata.

CREDIT: FACEBOOK

È proprio a questo punto che la sua auto si è capovolta più volte. Sul posto, oltre ai soccorritori e alle forze dell’ordine, è stato anche necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Quest’ultimi hanno lavorato diverse ore, per riuscire a liberare la giovane dalle lamiere della macchina.

Tuttavia, i sanitari arrivati sul luogo dell’incidente, non sono riusciti a far nulla per salvarle la vita. Purtroppo, credono tutti che Jessica abbia perso la vita sul colpo, a causa dei traumi causati dal violento impatto.

Le indagini per la morte di Jessica Solari

Una residente del posto, è stata la prima a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine. La signora quando si è affacciata alla finestra della sua abitazione, ha notato che c’era una macchina sotto la scarpata. Per questo ha avvisato in fretta i poliziotti.

Proprio a causa di questo dettaglio, tutti sospettano che il drammatico incidente sia avvenuto diverse ore prima. Jessica era molto conosciuta a Chiavari, proprio per il suo lavoro da parrucchiera.

Inoltre, era anche una body builder professionista. Era innamorata di questo sport ed ha anche vinto diverse gare. Per tutti era una vera e propria campionessa. Avrebbe compiuto 27 anni ad aprile.