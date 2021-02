Un drammatico incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, lunedì 8 febbraio. Purtroppo una giovane mamma di 34 anni di nome Federica Picasso, ha perso la vita. È stata investita con il suo monopattino. I sanitari intervenuti sul posto, non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita, ma ne hanno potuto solo dichiarare il decesso.

CREDIT: FACEBOOK

La tragica notizia si è diffusa molto velocemente sui social. Infatti tutte le persone che la conoscevano, hanno pubblicato dei messaggi, per parlare della tragica ed improvvisa perdita.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato a Marassi, un piccolo comune in provincia di Genova. Precisamente alle 8.30 del mattino, dopo che la donna aveva accompagnato la figlia di 6 anni a scuola.

Sul posto, oltre i sanitari del 118, sono arrivati anche gli agenti della polizia locale. Al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

CREDIT: FACEBOOK

La prima ipotesi presa in considerazione dagli inquirenti, è che Federica stesse passando tra via Monticelli e via Fereggiano, quando all’improvviso l’uomo alla guida del tir, l’avrebbe urtata. Di conseguenza, la ragazza è caduta a terra.

Oppure, è probabile che Federica abbia perso l’equilibrio, cadendo a terra e finendo esattamente sulla corsia di marcia del mezzo pesante. Alcuni testimoni hanno raccontato agli agenti che la vittima indossava il casco al momento del dramma.

Morte Federica Picasso: l’accaduto

Il marito è arrivato sul luogo dove si è consumata la tragedia, un’ora dopo. Ha raccontato alle forze dell’ordine, che la moglie aveva appena accompagnato la figlia di 6 anni a scuola.

La notizia di questa drammatica ed improvvisa perdita si è diffusa molto velocemente. Molti stanno mostrando vicinanza ed affetto alla piccola ed al marito.

L’uomo alla guida del tir, italiano di circa 50 anni, è risultato negativo all’alcoltest. Gli agenti, dopo averlo interrogato, lo hanno lasciato andare. Non è ancora chiaro se verrà denunciato o meno per la morte di Federica.