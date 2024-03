Sono ore di grande ansia ed apprensione quelle che stanno vivendo i genitori di due 13enni, chiamate Viola e Beatrice. Dalle 13.30 di ieri, lunedì 4 marzo di loro non si hanno notizie ed i familiari, preoccupati, hanno deciso di sporgere una denuncia alle forze dell’ordine.

Questi ultimi in queste ore stanno lavorando incessantemente nella zona di Genova, ma anche nelle province. Per ora la pista dell’allontanamento volontario sembra essere quella più plausibile, ma non si escludono nemmeno le altre ipotesi.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma è avvenuto nella giornata di ieri, lunedì 4 marzo. Precisamente in una delle scuole medie che si trova nella città di Genova, entrambe vivono nel comune di Sori. Le due ragazze come ogni giorno si sono recate a scuola e fino a quel momento sembrava essere per tutti una giornata come le altre.

L’ultimo avvistamento è proprio alle 13.30, quando sono uscite. Tuttavia, nessuna delle due adolescenti ha fatto rientro alla sua abitazione. I familiari non vedendole rientrare si sono presto allarmati ed hanno sporto una denuncia alle forze dell’ordine, che vista la giovane età delle ragazze hanno avviato le ricerche del caso.

Le indagini per la scomparsa delle due 13enni e l’appello sui social

CREDIT: DRONE SNAP

Da quello che scrive Fanpage.it, una delle due ha il telefono con sé, ma risulta essere spento, mentre l’altra probabilmente lo ha lasciato a casa. Inoltre, da quello che affermano una delle adolescenti scomparse, già in passato si era allontanata ed erano stati proprio i Carabinieri a riportarla a casa.

I familiari oltre a sporgere una denuncia di scomparsa, stanno anche pubblicando degli appelli sui social, con le foto delle due ragazze. Roberta Barile, madre di una delle due, nella mattina di oggi in un post con foto, ha scritto: