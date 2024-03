La comunità di Vico Equense, Napoli, è sconvolta per l’improvvisa scomparsa di un ragazzo di soli 19 anni. Antonino Aiello è rimasto vittima di un drammatico sinistro stradale sulla Strada Statale 163 Amalfitana. È accaduto ieri, domenica 3 marzo 2024.

Per cause ancora in via di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, Antonino Aiello si è scontrato contro un motociclista, mentre era alla guida del suo motorino. Purtroppo, ad avere la peggio è stato proprio il 19enne.

Dopo l’allarme, gli operatori sanitari del 118 e gli agenti dei Carabinieri e della Polizia locale, hanno tempestivamente raggiunto il luogo dell’impatto. I paramedici hanno attuato tutte le manovre salvavita necessarie, ma ogni loro tentativo è stato vano. Il 19enne aveva riportato conseguenze troppo gravi. Alla fine, sono stati costretti a dichiarare il decesso del giovane.

Le forze dell’ordine hanno effettuato tutti i rilievi necessari sul luogo del sinistro stradale e sui due motocicli coinvolti. Gli agenti vogliono capire la dinamica dei fatti e come Antonino sia finito a scontrarsi contro un motociclista. Stanno anche ascoltando le testimonianze di chi ha visto l’intera scena.

La vicinanza della comunità e le parole del Primo Cittadino per la famiglia di Antonino Aiello

La comunità di Vico Equense è sconvolta, tantissime le persone che si sono strette al dolore della famiglia del 19enne e che lo hanno salutato con strazianti post sui social. Anche il Primo Cittadino Giuseppe Aiello, appresa la notizia, ha voluto commentare così:

Non esistono parole, ma solo un grande silenzio per esprimere il dolore per questa tragedia. Più passano le ore, più ci sembra impossibile che un ragazzo di soli 19 anni debba abbandonare questa Terra. Esprimo tutta la mia vicinanza e quella della nostra comunità ai familiari, agli amici ed a tutti coloro che hanno voluto bene ad Antonino.

