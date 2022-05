Un messaggio toccante, in occasione della festa della mamma: in questo modo Georgina Rodriguez ha rotto il silenzio dopo giorni di dolore

A due settimane dalla tragedia che ha colpito la famiglia di Cristiano Ronaldo, a rompere il silenzio ci ha pensato anche Georgina Rodriguez. La modella spagnola, nella sezione storie del suo profilo di Instagram e in occasione dell’imminente festa della mamma, ha pubblicato un pensiero molto toccante, se si pensa a ciò che ha passato negli ultimi giorni.

Credit: cristiano – Instagram

Lo scorso 18 aprile doveva essere una data indimenticabile per Cristiano Ronaldo e Georgina, una delle coppie più amate dello sport e dello spettacolo mondiale.

Quel giorno era infatti programmato il parto gemellare della modella spagnola.

In effetti quel giorno i due non lo dimenticheranno mai, ma per la tragedia che è capitata proprio durante il parto. Uno dei due gemellini, il maschietto, purtroppo non ha superato il parto ed è morto a pochi minuti di vita.

Il tragico annuncio dell’asso portoghese ha commosso il mondo intero e ad esso sono seguiti centinaia di messaggi e gesti di solidarietà partiti da chiunque, tifosi o avversari che fossero.

Suggestivo e commovente quello che era capitato a Liverpool, un giorno dopo la tragedia. Il Manchester United di Ronaldo affrontava i rivali del Liverpool appunto e, al minuto 7 della partita, tutti i tifosi si sono alzati in piedi, hanno applaudito a lungo ed hanno intonato “You’ll Never Walk Alone”, Non camminerai mai solo.

Il post di Georgina Rodriguez

Credit: georginagio – Instagram

Cristiano ha ringraziato con il cuore in mano tutti coloro che lo hanno sostenuto in questo momento difficile. Su Instagram, poi, qualche giorno fa ha pubblicato una bellissima foto in bianco e nero che lo ritrae, finalmente sorridente, con la bimba neonata in braccio. Bimba che gode di ottima salute.

Un paio di giorni fa, dopo molto silenzio, è tornata a parlare anche Georgina. Lo ha fatto pubblicando un toccante messaggio nella sezione storie del suo profilo Instagram.

Il messaggio era rivolto a tutte le mamme del mondo, anche a quelle che, per un destino beffardo simile al suo, non sono riuscite ad esserlo. Ecco le sue parole: