Gerardina Corsano è morta dopo una cena in pizzeria con il marito. Quest'ultimo è ricoverato in gravi condizioni: cosa è successo

Una tragedia in cerca di risposte, che ha spezzato il cuore di tutti coloro che conoscevano Gerardina Corsano. La donna di 46 anni è morta dopo aver cenato in una pizzeria di Ariano Irpino, comune in provincia di Avellino. Il marito è ricoverato in gravi condizioni.

Gerardina Corsano si è recata al locale insieme al marito. I due hanno cenato e poco dopo, in preda agli spasmi, sono stati condotti al pronto soccorso. Entrambi vittime di una possibile intossicazione alimentare da botulino. I medici hanno fatto il possibile per salvare la vita della donna di 46 anni, ma il suo cuore si è fermato per sempre tra le mura della struttura sanitaria. Il marito, invece, è ancora ricoverato.

Le parole del legale della titolare del locale dopo il decesso di Gerardina Corsano

Non è chiaro cosa sia accaduto, le indagini sono ancora in corso e la pizzeria è stata posta sotto sequestro. Il legale della titolare del locale, ha fatto sapere che la sua assistita si è subito resa disponibile e sta collaborando con le forze dell’ordine. Nessun altro cliente, che quella stessa sera ha cenato nella sua attività, ha riportato conseguenze. Le dichiarazioni dell’avvocato:

I prodotti oggetto di controllo da parte della polizia giudiziaria sono stati utilizzati da numerosi altri clienti della struttura e anche dalla stessa famiglia del titolare, senza determinare alcun problema. La mia assistita si è resa disponibile a collaborare. Il più sentito cordoglio alla famiglia della signora Gerardina e la più solidale vicinanza ad Angelo Meninno, per il quale, si spera vivamente che quanto prima possa tornare a casa.

Il pm ha disposto l’autopsia sul corpo senza vita della donna. I risultati saranno fondamentali per stabilire l’esatta causa del decesso di Gerardina. Importanti saranno anche gli esiti degli esami dei campioni biologici del marito. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto, per ora il locale è stato chiuso e l’avvocato della titolare ha fatto sapere di aver già intrapreso tutte le necessarie attività difensive a sua tutela.