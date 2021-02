GF Vip, sconcerto e dolore per i fan: morto il fratello 27enne della gieffina

Il lutto sconvolge Dayane Mello. Si è spento all’età di soli 27 anni il fratello Lucas. A rivelarlo è l’altro fratello della brasiliana, Juliano, che nelle scorse ore ha pubblicato una storia su Instagram, annunciando la prematura scomparsa.

Dayane Mello: il drammatico annuncio

Oggi lui e la sua famiglia sono in lutto – ha scritto -, per la perdita prematura del fratello. Lo consola la consapevolezza che in questo momento si trova in un posto meraviglioso. Ha, poi, ringraziato tutti per i messaggi di sostegno e il loro affetto.

La vita è breve

Quindi, in chiusura dell’intervento, un pensiero alla sorella Dayane Mello. Le manda energia positiva. Juliano invita i followers ad abbracciare e amare di più perché la vita è davvero breve. Al momento non ci sono maggiori dettagli relativi alle cause della morte dell’uomo.

Ovviamente, Dayane Mello non è attualmente al corrente dei fatti. Da settembre si trova nella Casa del Grande Fratello Vip e li ci rimarrà fino in fondo, essendo risultata la prima finalista dell’edizione in corso.

La conferma dello staff

Sulla pagina Instagram ufficiale della modella è stata confermata la notizia, un messaggio tradotto in tre differenti lingue che accompagna una foto di Dayane insieme ai tre fratelli. Sono stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo della gieffina, è venuto a mancare oggi. Sono estremamente dispiaciuti e la concorrente verrà ragguagliata al più presto. Nel frattempo, chiedono agli utenti di dedicare un pensiero ai suoi cari. Di far sentire la propria vicinanza e di continuare a darle tutto l’affetto di cui necessita.

Dayane Mello: non si esclude una uscita temporanea

Nell’arco delle prossime ore l’ex compagna di Stefano Sala verrà a sapere dell’annuncio. Non si esclude l’eventualità di una momentanea uscita dalla Casa, come era successo per altri partecipanti negli scorsi mesi, in relazione a problemi di famiglia.