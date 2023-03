La moglie si è accorta che Giacomo Aliota respirava con affanno ed ha chiamato i soccorsi: per il 39enne non c'è stato nulla da fare

Una tragedia assoluta e totalmente inaspettata ha distrutto una famiglia di Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. Giacomo Aliota, un uomo di 39 anni, si è spento nel sonno nella notte tra venerdì e sabato scorsi. La moglie si era accorta che respirava a fatica ed ha subito allertato i soccorsi. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

La famiglia e lo sport. Questi erano gli amori più grandi della vita di Giacomo, un uomo di soli 39 anni di Mogliano Veneto che nella notte tra venerdì e sabato scorsi ha perso la vita improvvisamente.

Era sposato con Eleonora e i due hanno avuto due figli, che oggi hanno 8 e 4 anni.

Venerdì pomeriggio aveva giocato al suo sport preferito, il Football americano, non immaginando che quella sarebbe stata l’ultima partita al fianco dei suoi compagni di squadra.

Le sera è tornato a casa, si è messo a dormire e, proprio durante la notte, la stessa moglie si è accorta che non respirava bene.

Immediata la chiamata ai soccorritori del 118, che in pochi minuti hanno raggiunto l’abitazione ed hanno iniziato le manovre di rianimazione. Tutti gli sforzi, però, si sono purtroppo rivelati vani. Il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Il commosso addio a Giacomo Aliota

Ignote le cause che hanno portato al decesso di Giacomo Aliota. Si sospetta che possa entrarci qualcosa la faticosa partita giocata dal 39enne poche ore prima del malore fatale, ma sarà solo l’autopsia a fare chiarezza a riguardo.

Nel frattempo la notizia si è diffusa a Mogliano e in tutto l’ambiente sportivo. Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sul web nelle scorse ore.

Paolo Miranda, presidente del Cocai Terraferma American Football Team, squadra per cui giocava Giacomo, distrutto dal dolore ha detto:

Stiamo tutti trascorrendo delle ore terribili pensando a quel che è successo a Giacomo. Sono profondamente provato e confuso e non so davvero cosa possa essergli successo perché stava bene, non aveva mai accusato alcun disturbo che io sappia.

