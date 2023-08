Giacomo Chiapparini è deceduto la scorsa domenica 6 agosto, all’età di 74 anni, travolto da 15.000 forme di Grana Padano, mentre si trovava nel suo magazzino in Lombardia.

Una scomparsa inaspettata, che ha segnato la famiglia per la seconda volta. Il giorno del funerale, i suoi figli hanno voluto ricordarlo per l’uomo che era e per ciò che ha lasciato nelle loro vite. Una persona con la quale non era facile parlare, con la quale non è stato facile crescere, ma che ha lasciato in loro un’impronta indelebile.

La lettera dei figli di Giacomo Chiapparini

Tante volte papà abbiamo sperato che rallentassi la tua corsa nella vita e che quindi potessi rallentare anche la nostra, così da vedere cosa c’era fuori dal finestrino. Rallentando avresti potuto vederlo anche tu, guardando oltre la tua attività. Ci hai fatto crescere sempre sollecitati a dare il massimo, a fare meglio di quello che sapevamo fare. Quanti scontri abbiamo avuto perché volevi avere sempre ragione e fare di testa tua. Ai figli non hai mostrato l’amore attento e affettuoso come altri padri, ti sei ammorbidito un po’ con i nipoti e così abbiamo capito che allo stesso modo amavi anche noi, ma a modo tuo. Non hai puntato sul nostro lato sensibile, perché lo faceva la mamma. Hai puntato invece alla nostra tempra per prepararci alla vita. Ci hai lasciati liberi di andare ma sempre con te che ci davi sicurezza. Sei stato sopra le righe e sopra le righe è stata la tua uscita di scena.

Una lettera che ha commosso tutti i presenti, un papà che non era solito mostrare gesti d’affetto, ma che ha insegnato ai suoi figli come essere forti in un mondo che oggi è molto difficile.

È il secondo lutto che ha segnato la vita della famiglia Chiapparini. 20 anni fa, il terzo figlio Emanuele è scomparso lasciando un vuoto incolmabile nei loro cuori.

Speriamo tu possa incontrare Emanuele e dirgli quanto lo amavi e quanto amavi anche tutti noi.

Giacomo Chiapparini è deceduto dopo che 15.000 forme di Grana Padano lo hanno schiacciato all’interno della sua azienda agricola. Stava lavorando come al solito, quando la struttura ha ceduto. È stato rinvenuto senza vita dopo 11 ore di ricerche.