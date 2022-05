Fatale lo scontro contro un muretto dell'auto su cui viaggiava. Per Giacomo Del Fiacco, giovane attore, non c'è stato nulla da fare

Ennesima vittima sulle strade italiane. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, nei pressi di Bassano Del Grappa, un auto con a bordo tre giovani ragazzi ha perso aderenza con l’asfalto e si è schiantata a velocità piuttosto sostenuta contro un muretto. Per uno dei tre, Giacomo Del Fiacco, 20 anni, non c’è stato nulla da fare ed è morto sul colpo.

Particolarmente amaro il bollettino degli incidenti stradali capitati nelle strade italiane durante il week end appena trascorso.

Sconcertanti le morti di Davide D’Amico e di Lino Raglione. I due ragazzi, rispettivamente di 21 e 29 anni, di Brindisi e di Ortucchio (Provincia di L’Aquila), hanno perso la vita dopo che le auto su cui viaggiavano da soli sono uscite fuori strada.

Aveva compiuto da poco 20 anni anche Giacomo Del Fiacco, di Nove, in provincia di Vicenza.

Lui aveva trascorso una serata con degli amici in un locale di Bassano del Grappa e stava tornando a casa. Alla guida della Classe A 180 c’era un suo amico di 24 anni, mentre nei sedili posteriori una ragazza di 17 anni.

Per motivi ancora da accertare, la vettura è uscita fuori dalla carreggiata e si è schiantata contro un muretto. Il guidatore e la ragazza, seppur feriti, non sono in pericolo di vita. Mentre per il 21enne non c’è stato nulla da fare. È morto praticamente sul colpo.

Chi era Giacomo Del Fiacco

Credit: Vigili del Fuoco

Giacomo era un ragazzo solare, gentile e molto apprezzato da chiunque lo conoscesse. Giocava a calcio ed era tesserato con la squadra della sua città.

In più, fin da bambino, coltivava il suo sogno di diventare un attore e, in diverse occasioni, aveva avuto modo di condividere il set con attori di altissimo calibro.

Mira Topcieva, la talent scout che aveva scoperto il suo talento e che lo rappresentava nelle vesti di suo agente, intervistata dal Giornale di Vicenza ha detto:

Nel 2011 abbiamo proposto Giacomo e suo fratello Leonardo per un film incentrato sulla pedofilia che si chiamava “Ruggine”. Nel cast c’erano anche Accorsi, Solarino e Mastrandrea. Poco tempo dopo Giacomo è stato chiamato per “Diminuta”, un film di produzione brasiliana girato a Vicenza. In quell’occasione ha recitato accanto a Giancarlo Giannini

Decine i messaggi di cordoglio apparsi sui social nei giorni scorsi. La morte di Giacomo ha gettato nello sconforto più totale non solo la sua famiglia, ma tutti gli abitanti di Nova.