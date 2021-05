Oltre a Piera Maggio, madre della piccola Denise Pipitone, anche il suo legale Giacomo Frazzitta ha commentato l’ultima notizia emersa. La trasmissione Quarto Grado ha comunicato in diretta tv di aver appreso che due indagati sono finiti nel registro della Procura: Anna Corona e Giuseppe Della Chiave.

Due nomi ormai noti nella storia del rapimento di Denise Pipitone. Anna Corona è la madre delle sue sorellastre e ex moglie del suo papà naturale Piero Pulizzi. Giuseppe Della Chiave è il famoso nipote sul motorino descritto dall’anziano sordomuto Battista Della Chiave.

Giacomo Frazzitta è basito dalla fuga di notizie, che dovrebbero rimanere segrete durante le indagini. Notizie che lui e Piera Maggio hanno appreso dalla trasmissione televisiva, così come deve essere successo per i due indagati. Il legale ha lasciato delle dichiarazioni all’Adnkronos:

L’unica svolta che ci attendiamo è il ritrovamento di Denise Pipitone, tutto il resto sono aspetti procedurali su cui non entriamo nel merito. Abbiamo appreso la notizia dalla tv. Mi dispiace che possano esserci simili violazioni del segreto istruttorio non solo per noi, ma anche per gli stessi indagati… sempre che sia vero.