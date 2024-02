Giacomo Losi, ex capitano della Roma, morto a 88 anni

Un altro grave lutto ha colpito nelle scorse ore il calcio europeo e, in questo caso, italiano. Giacomo Losi, ex difensore della Roma, di cui ne divenne capitano e bandiera, si è spento nella serata di ieri all’età di 88 anni. Il commovente addio della società giallorossa.

Credit: ANSA

Nato a Soncino, in provincia di Brescia, il 10 settembre del 1935, dopo un’infanzia da “partigiano” (come raccontato da lui stesso), Giacomo Losi iniziò a giocare a calcio nella squadra della sua città, la Soncinese, dove veniva “pagato con pane e salame”. Successivamente, nel 1952, passò alla Cremonese, dove in due stagioni contribuì alla promozione in serie C.

Ma la vera storia d’amore di Losi iniziò nel 1954, quando approdò nella Capitale per giocare con la maglia della Roma. In pochissimo tempo si prese la maglia da titolare prima, la fascia di capitano e il cuore di tutti i romani poi. Tanto che venne presto soprannominato “Giacomino core de Roma“. Non poco, considerando le sue origini del nord Italia.

Con la Roma ha giocato per 15 stagioni, collezionando l’incredibile cifra di 386 presenze, che lo hanno reso per oltre 40 anni il giallorosso con più partite giocate, prima dell’avvento di Francesco Totti e Daniele De Rossi, che lo hanno superato recentemente.

Al termine della stagione 68-69, per via di problemi con l’allenatore di allora Helenio Herrera, lasciò la Roma e giocò per una stagione alla Tevere Roma, club di serie D succursale proprio dei giallorossi.

Ad annunciare il suo decesso, che come detto è avvenuto ieri proprio nella Capitale, ci ha pensato suo nipote Massimo Liofredi. Ecco le sue parole:

Zio Giacomo stasera è andato in cielo. È rimasto attaccato fino all’ultimo alla maglia giallorossa, per cui aveva un amore smisurato e che continuava a seguire in ogni occasione.

Immancabile il messaggio di cordoglio della società giallorossa, che sui propri canali social ha scritto: “Ci hai sempre amato, ti abbiamo sempre amato. Ciao Capitano, sarai nel nostro cuore per sempre“.