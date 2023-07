Giacomo Ortolan, il 22enne scomparso dal 2 luglio da Casale di Scodosia, è stato trovato senza vita. Erano stati i suoi familiari a denunciare la scomparsa e subito le forze dell’ordine avevano dato il via alle ricerche.

Era uscito da casa a bordo della sua auto, indossava una maglia di colore blu e dei pantaloncini corti. La famiglia lo aspettava a casa, ma Giacomo Ortolan non ha più fatto rientro. Per giorni tutti hanno sperato e pregato affinché venisse ritrovato sano e salvo. Amici e parenti hanno pubblicato post sui social, con la speranza di attirare l’attenzione di più persone possibili.

Purtroppo le ricerche sono giunte al termine, con il più triste degli epiloghi. Giacomo Ortolan è stato trovato privo di vita nella sua automobile, nelle campagne di Montagnana. È stato un passante a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine.

Bisognerà capire cosa sia accaduto al 22enne, gli inquirenti hanno dato il via alle indagini e la prima ipotesi è quella di un possibile malore. Il corpo senza vita di Giacomo è a disposizione dell’autorità giudiziaria di Rovigo, che dovrà decidere se procedere o meno con l’esame autoptico. Quest’ultimo sarà fondamentale per far luce sulla reale causa del decesso.

Le parole del Sindaco di Casale di Scodosia dopo il ritrovamento di Giacomo Ortolan

Il Sindaco di Casale di Scodosia, Marcello Marchioro, ha voluto mostrare affetto e vicinanza alla famiglia a nome dell’intera comunità. Si è recato a trovare i parenti, in questo momento avvolti da un dolore troppo grande:

Questi sono i momenti peggiori per fare il Sindaco. Conosco i genitori e sono persone tranquille e laboriose. Giacomo era un giovane per bene, che frequentava bravi ragazzi e si dava da fare. Per la nostra comunità è un momento drammatico.

Le forze dell’ordine hanno ipotizzato che il 22enne possa essere stato colpito da un malore. Saranno solo le indagini a far luce sulla verità e a dare delle risposte alla sua famiglia.