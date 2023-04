Risulta essere iscritto sul registro degli indagati Nicola Tanda, l’ex fidanzato di Giada Calanchini, la 22enne deceduta dopo esser precipitata dal balcone della casa. Gli inquirenti come atto dovuto, fanno sapere, hanno scritto il giovane, per poter procedere con le indagini.

L’episodio ha ancora molti aspetti da chiarire, anche se la pista del gesto estremo sembra essere quella più plausibile. Il 25enne è indagato per il reato di istigazione a togliersi la vita.

Da una prima ricostruzione i fatti sono avvenuti intorno all’1.30 di notte, tra domenica 23 e lunedì 24 aprile. Precisamente nel comune di Bosa, che si trova nella provincia di Nuoro.

Giada in realtà era romana, ma si era recata lì, forse per risolvere i problemi con il suo ex. Di conseguenza dopo aver passato la serata con lui ed alcuni suoi amici, alla festa locale “Bosa Beer Fest”, sono tornati nella casa del ragazzo.

Non si sa bene cosa sia successo, ma all’improvviso è precipitata dal balcone al terzo piano. I primi a chiedere l’aiuto sono stati alcuni passanti, ma le condizioni della ragazza sono apparse disperate sin da subito.

Purtroppo il tempestivo intervento dei sanitari e l’intervento a cui i medici l’hanno sottoposta, sono risultati essere vani. La giovane è deceduta 12 ore dopo il suo ricovero all’ospedale San Francesco, di Nuoro.

Le indagini per il decesso di Giada Calanchini

Il padre della ragazza, sconvolto dalla perdita subita, in una breve intervista con Il Messaggero ha spiegato che non ha affatto dubbi sull’ex fidanzato della figlia.

Giada si era trasferita da Roma in Sardegna per amore. Tuttavia, quella storia era naufragata e lei non riusciva proprio a farsene una ragione. Infatti sperava di poter tornare insieme, ma forse quando ha capito che non era possibile, ha deciso di farla finita.

Il suo ex ha tentato di salvarla a lungo, ma alla fine non è riuscita a trattenerla. Ora sarà solo l’autopsia e le ulteriori indagini delle forza dell’ordine, a dare ulteriori risposte su questo episodio così straziante.