Giallo a Fermo, 16enne trovato morto davanti al portone di un palazzo: indagini in corso per capire cosa è successo

Un episodio davvero straziante è quello che è avvenuto nella prima mattina di oggi, martedì 19 marzo. Purtroppo un uomo ha trovato un 16enne senza vita, proprio sotto al portone della sua abitazione, ha allertato tempestivamente le forze dell’ordine, che ora stanno indagando sul caso.

Ovviamente visto che è successo da sole poche ore, le informazioni su ciò che è successo e su cosa sta accadendo in questi minuti sono ancora frammentarie. L’unica cosa certa è proprio che i medici intervenuti, per lui non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo decesso.

Stando alle informazioni rese note dal quotidiano locale, Il Resto del Carlino, il dramma è avvenuto nella prima mattina di oggi, martedì 19 marzo, alle 7 del mattino. Precisamente davanti ad un portone di un palazzo che si trova in via Mazzini, nel comune di Grottazzolina, che si trova nella provincia di Fermo. Fino a quel momento per tutti sembrava essere una giornata come le altre.

Quando all’improvviso, un uomo sceso forse per andare a lavoro o per fare delle commissioni, ha fatto la straziante scoperta. Un ragazzo era a terra davanti al portone di quel palazzo. Ha subito allertato le forze dell’ordine ed anche i sanitari e tutti sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Le indagini per il decesso del 16enne e cosa è emerso

CREDIT: MATTIA FR

I medici dopo averlo preso in carico, hanno cercato di rianimarlo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Purtroppo per lui non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Fermo, che hanno posto sotto sequestro la zona.

Di conseguenza, hanno avviato come da prassi tutte le indagini del caso. Dalle prime informazioni rese note, si tratterebbe di un italiano, che era residente proprio in quel palazzo in via Mazzini, con la sua famiglia.

Lo stesso sindaco del piccolo comune, Alberto Antognozzi, per aiutare nelle indagini si è recato subito sul posto e si è messo a completa disposizione delle autorità giudiziarie, per capire cosa è successo. A breve ci saranno ulteriori aggiornamenti sul caso.