Giallo a Perugia: ritrovato il cadavere senza vestiti di Samuele De Paoli

Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia che ha sconvolto l’intera città di Perugia. Si tratta di Samuele De Paoli, un giovane ragazzo di soli 22 anni il quale è stato ritrovato morto in un campo. Il cadavere dell’ex calciatore del Bastia si trovava vicino alla panda Fiat, intestata a sua madre.

Giallo a Perugia dove hanno ritrovato morto in un campo Samuele De Paoli, classe 1999, originario di Bastia Umbra ed ex calciatore della squadra della sua cittadina. Il corpo del ragazzo era nudo in via Battifoglia, una strada di campagna nella frazione Sant’Andrea delle Fratte, dietro al circolo dipendenti della Perugina.

A dare l’allarme della tragica scoperta è stato un passante il quale stava facendo jogging nei dintorni. Sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della polizia, i carabinieri e il pm Giuseppe Petrazzini. Ad effettuare l’ispezione del corpo è stato il medico legale Sergio Scalise Pantuso.

Sul cadavere non risultano segni di violenza da arma da fuoco o da taglio, solo qualche ecchimosi ed abrasione sul collo. Inoltre, l’autopsia è fissata per sabato mattina prossimo la quale, insieme agli esami tossicologici, dovrà chiarire quanto è accaduto stamane. Il corpo di Samuele si trovava vicino ad una panda Fiat la quale era intestata a sua madre.

Misterioso è il modo in cui gli agenti hanno ritrovato l’autovettura: quest’ultima aveva il sedile destro sdraiato mentre il finestrino e lo sportello erano aperti. Attualmente gli inquirenti hanno aperto le indagini per omicidio e non stanno escludendo nessuna ipotesi.

Chi era Samuele De Paoli

Samuele De Paoli era un giovane ragazzo di 22 anni, classe 1999. L’ex calciatore del Bastia era molto conosciuto nella sua comunità locale la quale è tutta sconvolta per l’accaduto. Ha frequentato il liceo Itis Volta a Perugia e giocava nella squadra junior della sua cittadina. Tuttavia, nel corso dell’ultimo periodo, il ragazzo stava lavorando come elettricista per una ditta.