Giallo a Polignano a Mare, bambino ed uomo scomparsi sulla scogliera: ricerche in corso da parte delle forze dell'ordine

Un vero e proprio giallo è quello che sta accadendo in questi ultime ore nel comune di Polignano a Mare. Un bambino e un uomo sono scomparsi, ma al momento non risultano esserci denunce da parte di amici o familiari. Le ricerche sono in corso.

Un episodio che sta tenendo con il fiato sospeso tantissime persone. Non è chiaro cosa sia accaduto, è arrivata una segnalazione da parte di una persona che era in zona per fare jogging.

Il tutto è iniziato nella mattinata di venerdì 24 febbraio, intorno alle 11. Precisamente sulla scogliera della terrazza di largo Ardito, nel comune di Polignano a Mare, che si trova nella provincia di Bari.

Dal racconto della persona che li ha visti, i due erano in quella zona ed entrambi erano senza scarpe. Per 10 minuti li ha visti lì, ma successivamente si è reso conto che in realtà non c’erano più.

Preoccupato per la situazione, ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti sono subito intervenuti, proprio su quella scogliera hanno trovato due paia di scarpe e due giubbetti, uno dovrebbe appartenere ad un bimbo di circa 10 anni.

Vista la dinamica dei fatti, le ricerche sono partite tempestivamente. Tuttavia, nella serata di venerdì le hanno dovute interrompere a causa del buio.

Bambino e uomo scomparsi: le ricerche

Le ricerche sono ripartite nella mattina di sabato. Sono impegnanti i Sub dei Vigili del Fuoco ed anche un elicottero. Ciò che è successo è un vero e proprio giallo, poiché al momento non risultano esserci denunce di scomparse in zona.

Tuttavia, le forze dell’ordine vista la segnalazione ed il ritrovamento degli indumenti, non possono interrompere le ricerche.

Inoltre, sul luogo non hanno trovato nemmeno dei documenti che potrebbero appartenere alle persone disperse. Si potrebbe trattare di padre e figlio, ma al momento sono solo ipotesi, visto che non si hanno notizie certe sull’accaduto. La paura però, è che possano essere finiti in acqua.