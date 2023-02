Gli agenti impegnati nel giallo che ha tenuto in ansia l’intera comunità di Polignano a Mare, hanno preso una nuova importante decisione. Le forze dell’ordine hanno deciso di interrompere le ricerche dell’uomo e del bambino scomparsi sul largo Ardito.

Poco fa, è stato reso noto un nuovo aggiornamento: le ricerche sono state interrotte. Quanto accaduto, dopo l’allarme arrivato alle autorità, resta ancora un mistero.

Tutto è iniziato nella mattinata di venerdì 24 febbraio. Precisamente sulla scogliera che si trova su largo Ardito, nel comune di Polignano a Mare, nella provincia di Bari.

Una persona che si era appena fermata per riposare dal suo allenamento, ha allertato le forze dell’ordine perché ha visto un adulto e un bambino sulla scogliera. Poco dopo, si è reso conto che erano scomparsi e ha avuto il sospetto che fossero finiti in acqua. Così, vista la gravità della situazione, ha deciso di denunciare l’accaduto.

Gli agenti intervenuti, dopo una breve ricerca, sempre su quella scogliera, hanno trovato due paia di scarpe e due giubbetti, uno di questi appartenenti ad un bimbo di circa 10 anni. Di conseguenza, hanno deciso di avviare tutte le ricerche del caso.

Per due giorni sono stati diversi gli ufficiali che hanno lavorato sul caso. C’erano due velivoli, i sub dei Vigili del fuoco e diverse motovedette della Guardia Costiera, che hanno perlustrato la zona via terra e via mare.

Uomo e bambino scomparsi: interrotte le ricerche

Le ricerche sono andate avanti per due lunghi giorni, ma visto che le forze dell’ordine non hanno ricevuto nessuna denuncia di persone scomparse, hanno deciso di interromperle.

Gli inquirenti ci hanno tenuto a precisare, che indagare e cercare era doveroso. Tuttavia, in queste ore visto che non hanno trovato informazioni utili sul caso, hanno deciso di fermarsi.

Si ipotizzava che fossero proprio padre e figlio. Inoltre, gli agenti erano preoccupati poiché si pensava che fossero caduti proprio in mare. Visto che al momento non ci sono dati utili, il caso è fermo. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.