Il papà di Antonella e Lorena Flores, le sorelle di 23 e 19 anni morte in un incidente stradale, ha deciso di lanciare un disperato appello. L’uomo non crede che la figlia alla guida andasse veloce, ma crede che sia accaduto qualcosa di diverso. Infatti pensa che le ragazze fossero inseguite da qualcuno.

CREDIT: FACEBOOK

Saranno solo le autopsie a dare delle risposte concrete a questi due genitori. Tuttavia, grazie anche ai racconti dei loro amici e alle telecamere di sorveglianza, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire i minuti prima della tragedia.

Il dramma di questa due sorelle è avvenuto all’alba di domenica 19 dicembre. Precisamente in via Acilia, nella zona San Giovanni a Roma.

Antonella e Lorena avevano passato la serata in un locale, per festeggiare la laurea di una loro amica. Intorno alle 5, una delle due ha scritto un ultimo sms alla mamma, in cui c’era scritto: “Stiamo tornando a casa.”

CREDIT: FACEBOOK

Tuttavia, proprio durante il tragitto è avvenuto l’impensabile. L’automobilista per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo ed è andata a scontrarsi contro un albero. La Peugeot 307 su cui viaggiavano è completamente distrutta. A causa dell’incidente, le due sorelle sono morte sul colpo.

Le parole del padre di Antonella e Lorena Flores in un’intervista

Il giornalista boliviano Luis Flores, padre delle due ragazze, in un’intervista con il quotidiano La Repubblica ha deciso di parlare di tutti i suoi dubbi sull’accaduto. Per lui è successo qualcosa di diverso, poiché dice che la giovane non è mai andata veloce con l’auto. Il papà ha dichiarato:

Mia figlia Antonella non era una sprovveduta. Qualcosa o qualcuno l’ha messa in agitazione. Sono certo che non ha potuto fare tutto da sola. Ha accelerato invece di premere il freno, ha perso il controllo della macchina. Qualcuno inseguiva l’auto o ha evitato un animale? Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa quella notte in via Acilia di contattare la polizia locale. Vogliamo sapere cosa è successo. È escluso, per me, che Antonella abbia avuto un colpo di sonno. Era una ragazza svelta e brava alla guida.