Sono in corso tutte le indagini del caso per un tragico incidente stradale, che è avvenuto in zona San Giovanni a Roma. Due sorelle di 19 e 23 anni, sono morte sul colpo ed ora gli inquirenti sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Un episodio tragico che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto i familiari delle giovani vittime. Gli agenti ora stanno cercando di capire il motivo dietro il terribile incidente.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata all’alba di domenica 19 dicembre. In via Acilia, nella zona di San Giovanni a Roma. Più precisamente all’altezza del civico 53.

Da una prima ricostruzione alla guida della Peugeot 307 c’era la ragazza di 23 anni e in auto non c’erano anche altre persone. Nell’incidente non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

L’automobilista probabilmente per l’alta velocità o per la scarsa illuminazione, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. Infatti all’altezza della curva, è andata a scontrarsi violentemente contro un albero.

La macchina è stata completamente distrutta. I passanti, vista la gravità dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari ed anche alle forze dell’ordine. I soccorsi sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Incidente a San Giovanni, il tragico decesso delle sorelle e le indagini sull’accaduto

All’arrivo dei medici purtroppo per le due sorelle non c’è stato nulla da fare. Sono morte sul colpo a causa del violento incidente stradale.

Gli inquirenti ora sono a lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenute numerose volanti della Polizia Locale ed anche i Vigili del fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare i corpi delle ragazze delle lamiere della macchina.

Gli agenti stanno prendendo in considerazione anche le ipotesi che la conducente abbia perso il controllo del veicolo, forse per un malore o un colpo di sonno. Nel frattempo tramite i filmati di sorveglianza stanno cercando di ricostruire alcuni istanti prima del drammatico incidente stradale.