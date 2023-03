Gian Marco Calleri, ex presidente del Torino e della Lazio che riuscì a salvarsi nel 1987 in serie B, si è spento a Roma a 81 anni

Un lutto molto grave ha colpito nelle scorse ore il mondo del calcio italiano, quello di Gian Marco Calleri, ex presidente di Lazio e Torino. Fu protagonista nell’eroica impresa dei biancocelesti nella stagione 1986 – 1987, quando riuscirono a salvarsi in Serie B nonostante i 9 punti di penalizzazione.

Aveva 81 anni Gian Marco Calleri, imprenditore ligure, ex calciatore e presidente di prestigiosi club italiani come Lazio e Torino. Se ne è andato nella giornata di oggi.

Nacque a Busalla, in Liguria, il 10 gennaio 1942 ed ebbe una rispettabile carriera da calciatore in serie B con il Novara, la Simmenthal Monza e la Lazio.

Successivamente avviò la sua carriera imprenditoriale e nel 1986, insieme a suo fratello e ad un terzo socio, acquistò il club capitolino biancoceleste.

La prima impresa fu ardua per lui, visto che il club doveva disputare un campionato nella serie cadetta con 9 punti di penalizzazione. Raggiunta la salvezza miracolosamente, riuscì a mettere le fondamenta per il futuro e a riportare la Lazio in Serie A.

Cedette la società a Cragnotti nel 1992 e due anni più tardi, nel 1994, acquistò il Torino, per poi venderlo nel 1997.

Successivamente fu presidente del Bellinzona in Svizzera, dal 1998 al 2001 e cercò di acquistare il Genoa nel 2003 e di nuovo la Lazio nel 2004. Entrambi i tentativi non andarono a buon fine e decise a quel punto di abbandonare la carriera imprenditoriale e dirigenziale nel mondo dello sport.

Il cordoglio della Lazio per Gian Marco Calleri

Tra tutti i club in cui ha militato o di cui Gian Marco Calleri è stato Presidente, quello che lo ricorda con maggior affetto è sicuramente la Lazio. Il club biancoceleste ha diramato una nota sul proprio sito internet per commemorare la sua memoria. Eccone il testo: