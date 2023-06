Lutto gravissimo nel mondo della televisione italiana e in particolare in quello della Rai: si è spento Gian Piero Raveggi

Nella mattinata di ieri si è diffusa in tutto il Paese la notizia della scomparsa di Gian Piero Raveggi. Al momento non sono note le cause che hanno portato al decesso di colui che è stato una colonna della Rai. Manager eccelso, ma anche uomo di sani principi e valori. Tante personalità famose lo hanno ricordato con stima e affetto sui social.

Un lutto molto grave ha colpito il mondo della televisione e dello spettacolo italiano. Nella mattinata di ieri, infatti, si è saputo della scomparsa, a quanto pare improvvisa e inaspettata, di Gian Piero Raveggi.

Per anni è stato manager della Rai, contribuendo alla realizzazione dei palinsesti e alla gestione di show, fiction, notiziari e documentari della emittente nazionale.

In tantissimi hanno ricordato Raveggi con parole di stima e affetto. A testimonianza di quanto buono sia stato il segno lasciando da lui in ogni ambiente in cui si è trovato e ha lavorato.

il commosso addio a Gian Piero Raveggi

Purtroppo da oggi il nostro Grande Amico Gian Piero❤️non c’è più… un immenso dolore🙏🏼 È stato un privilegio condividere dei momenti belli che saranno per noi indimenticabili, grazie dei tuoi preziosi consigli e della tua sincera amicizia ❤️❤️ Ci mancherai

Questo il messaggio pubblicato da Amadeus sul suo account Instagram, a corredo di una foto che ritrae lo storico capo-struttura ed ex dirigente Rai.

Grande amico lo ha definito anche Carlo Conti, ricordando i tanti programmi in cui ha collaborato con lui.

Sabrina Salerno ha definito terribile la notizia della scomparsa di Raveggi, ricordando lui come ‘un signore di altri tempi’.

Straziante poi l’addio di Mara Venier, che oltre a lavorarci insieme aveva con lui anche un legame di amicizia molto importante.

Ciao Gian Piero…amico da sempre …settimana scorsa eri venuto a casa a salutarci,abbiamo riso e ci siamo raccontati tante cose …non ho parole …

Infine la presentatrice ha rivolto un abbraccio a Chiara, moglie di Gian Piero e a sua volta amica di vecchia data.

“Eri l’amico, il marito, il padre, il nonno che tutti vorremmo avere. Era impossibile non volerti bene. Mi stringo al dolore della tua famiglia“, ha scritto invece Monica Leofreddi.